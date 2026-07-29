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Bivša tužiteljka Jasmina Paunović se vodi kao druga na blokaderskoj listi, a njen nastup u podkastu kod Dejana Lučića, gde su izgovorene strašne uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i ljudi drugih vera i rasa, te omalovažavan ženski rod, najblaže rečeno bio je skandalozan i izazvao je osude i kod onih koji su zdušno podržavali tzv "studentsku" listu.

Ako je suditi po objavama na društvenim mrežama, čak i oni su definitivno odjavili za vjek i vjekova Paunović, za koju navode, da se, umesto da se izvini za rasističke ispade, nevešto pravda i time pokazuje da to i stvarno misli.

Foto: Prinskrin X

- Evo, u pet minuta pokušaja da se izvuče za rasističke ispade ja sam razumeo sledeće:

1. Da Jasmina Paunović ima stavove da je problematično da u percepiranoj beloj zemlji budu druge rase;

2. Nema problem s tim stavovima. - napisao je, između ostalog Naim Leo Beširi.

Podsetimo, protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije koja se emituje na Youtube Dejana Lučića, kako se nezvanično saznaje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava zbog sumnje da su 21. jula u toj emisiji grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS, predsednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape.