"ZAR OVO PRANJE PAUNOVIĆKE U 5 VODA NIJE PROPAGANDA?" Ivan Ivanović udario na bivšeg gazdu zbog skandaloznih izjava bivše tužiteljke
Voditelj Ivan Ivanović osudio je svoje bivše šefove zbog gostovanja penzionisane tužiteljke Jasmine Paunović, čije su ranije skandalozne izjave izazvale buru u javnosti.
- Zar nije ovo “pranje” Paunovićke u 5 voda na UM, propaganda? - upitao je Ivanović svoje bivše poslodavce.
Kako smo već pisali, i oni koji podržavaju tzv "studentsku listu" osudili su Paunović, navodeći da ona u najnovijim nastupima ustvari nevešto pokušava da se opere, a ne da se izvini za svoje sramne izjave od pre nekoliko dana.
Paunović se vodi kao druga na blokaderskoj listi, a njen nastup u podkastu kod Dejana Lučića, gde su izgovorene strašne uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i ljudi drugih vera i rasa, te omalovažavan ženski rod, najblaže rečeno bio je skandalozan.
Protiv nje je podnesena krivična prijava.