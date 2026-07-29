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Voditelj Ivan Ivanović osudio je svoje bivše šefove zbog gostovanja penzionisane tužiteljke Jasmine Paunović, čije su ranije skandalozne izjave izazvale buru u javnosti.

- Zar nije ovo “pranje” Paunovićke u 5 voda na UM, propaganda? - upitao je Ivanović svoje bivše poslodavce.

Kako smo već pisali, i oni koji podržavaju tzv "studentsku listu" osudili su Paunović, navodeći da ona u najnovijim nastupima ustvari nevešto pokušava da se opere, a ne da se izvini za svoje sramne izjave od pre nekoliko dana.

Paunović se vodi kao druga na blokaderskoj listi, a njen nastup u podkastu kod Dejana Lučića, gde su izgovorene strašne uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i ljudi drugih vera i rasa, te omalovažavan ženski rod, najblaže rečeno bio je skandalozan.

Protiv nje je podnesena krivična prijava.

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