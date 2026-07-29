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Poslanik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić tokom skupštinske rasprave nahvalio je gradsku opštinu Medijana u Nišu, ističući je kao jedinu lokalnu samoupravu koju vodi opozicija i poručivši da će "tako izgledati cela Srbija kada oni pobede na izborima".

Međutim, iza ovih hvalospeva krije se potpuno drugačija realnost i niz skandala koji potresaju ovu nišku opštinu otkad je opozicija preuzela vlast.

Da u Medijani stvari ne funkcionišu govori i činjenica da je načelnica opštinske uprave podnela ostavku, pri čemu je javno optužila predsednika opštine za mobing. Pored nje, ostavke su podnela i tri većnika, dok su predstavnici pokreta "Kreni-promeni" napustili Kancelariju za mlade i takođe podneli ostavke.

Nezakoniti konkursi i deljenje para samima sebi

Pored kadrovskog rasula, rad opštinske vlasti obeležili su i sporni konkursi. Konkurs za sport je oboren jer nije rađen po Zakonu o sportu.

Još veći skandal izbio je oko konkursa za kulturu, gde su sredstva dodeljena udruženju "Besmrtni gvozdeni puk", čiji su se članovi kolektivno učlanili u Grupu građana "Dragan Milić" i PODES — što praktično znači da su novac dodelili sami sebi.

Pritom, Medijana je jedina opština u Srbiji koja uopšte ne objavljuje iznose koje dodeljuje putem projekata.

Uvrede na račun novinara i skok paušala

Na konferenciji za medije koja je održana u sali skupštine opštine Medijana, a na kojoj su govorili Dragan Milić, Miroslav Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta, novinari su otvoreno nazvani "budalama".

Sa druge strane, funkcionerima nije smetalo da sebi podignu paušale u opštinskim komisijama sa 30.000 na čak 70.000 dinara.

Opstrukcija porodilišta i udar na džep roditelja

Politika opozicione vlasti u Nišu direktno je išla na štetu građana i roditelja. Dragan Milić i Đorđe Stanković tražili su da Skupština grada poveća komercijalnu cenu vrtića sa 21.000 na 33.000 dinara, kako bi privatna firma porodice Stanković, koja u vlasništvu ima desetak vrtića, naplaćivala veće iznose od grada.

Pored toga, opština Medijana je glasala protiv urbanističkog plana za novo porodilište, dok su u Skupštini grada glasali protiv besplatnog prevoza i protiv isplate pomoći radnicima koji su ostali bez plata u procesu privatizacije.

Vila sa bazenom i hapšenje bliskog saradnika

Dok se građanima uskraćuju osnovne usluge, Dragan Milić gradi vilu od 1.000 kvadratnih metara u ekskluzivnom niškom naselju. Za ovaj objekat ima građevinsku dozvolu, ali trenutno menja projekat i "šeta" bazen po placu.

Da stvar bude gora, Milićev blizak saradnik i odbornik u Niškoj Banji, poznat pod nadimkom Baron, nedavno je uhapšen zbog učestvovanja u švercu i krađi šlepera sa 42.000 paklica cigareta poznatog niškog proizvođača — u klasičnom drumskom razbojništvu.

Nakon svih ovih činjenica, ostaje pitanje — da li je ovo model po kom bi opozicija sutra vodila i čitavu Srbiju?