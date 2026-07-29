"Mislim da ih više nervira što je Vučić posvećeniji, hrabriji i snažniji od njih. Voleli bi da su kao on, ali da sprovode neku drugu politiku. Žao mi je što kod tog blokaderskog bloka nema ljudi koji kažu 'da nismo dobro radili', da ne vole Vučića, ali da su spremni da razgovaraju. Neverovatno odsustvo te svesti", rekao je Vučević. Dodao je da je normalno da bude kritike, jer je to deo višestranačkog života, ali, kako je naglasio, umesto kritike postoji mržnja. "Ovo nije kritika, ovo je mržnja. Ne možete da kažete da je kritika kada neko hoće da vas spali ili kaže da deca nisu vaša. To je mržnja, nevaspitanje, nekultura. Ovde nema kritike, ovo je potpuna destrukcija sistema vrednosti, vojska ne sme da jača, deca ne smeju da idu u školu, ćirilično pismo je retrogradno, himna im je teška, zastava je provokacija", rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, istina uvek ugleda svetslost dana i sve što je govoreno o blokaderskim aktivnostima na kraju se pokazalo da je istina.

"Ono što smo mogli da vidimo u podkastu je paralelni svet za mene, interesantno je da su finansijeri poput Filipa Ceptera. A onda neko ko je bio na tužiteljskoj funkciji učestvuje u takvom dijalogu, to je neverovatno. Oni nisu uvredili samo Angelinu i Batu Vučića, uvredili su sve majke i očeve, sistem vrednosti koji je deo našeg DNK", rekao je Vučević komentarišući podkast u kojem je gostovala bivša tužiteljka Jasmina Paunović.

Vučević je rekao da vređajući jednu majku, oni vređaju sve majke, a ljudi sa revoltom reaguju na to.

"Ta dehumanizacija traje dugo. Oni ne prihvataju da su učestvovali u svemu tome. Gospođa Paunović se usaglašavala sa Lučićem, klimala je glavom. Ona bi trebalo da je ozbiljna žena, ona je druga na blokaderskoj listi. Ona je saučesnik u svemu tome. Mi nikad nismo spomenuli ničiju majku, dete. To dolazi iz nemoći. Oni istoremeno preziru i dive se Vučiću - preziru ga zbog politike i narodnjačkog pristupa, a dive mu se što je postigao sve što je postigao, a opet ga mrzeći što oni to nisu uspeli da postignu", naveo je Vučević.

Dodao je i da je "lažna studentska lista" počela da usisava sve opozicione blokaderske glasove i da parlamentarna opozicija ostaje bez glasova.

"To je verovatno jedan ne baš prijatan osećaj za opoziciju, jer su i oni odgovorni, jer su učestvovali u upumpavanju blokaderske liste, dodvoravali se mladosti. Oni su verovali da će studenti biti pijuni na šahovskoj tabli. Njima se ni ne ide na izbore", rekao je Vučević.