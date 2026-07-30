Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane na jedinstvo u borbi protiv blokada i haosa, naglasivši da odbrana stabilnosti i napredak države nemaju alternativu.
Politika
VUČIĆ SE OBRATIO NACIJI VAŽNOM PORUKOM! Pred istorijske izbore, predsednik zatražio podršku naroda: Da zauvek prekinemo njihove snove kako će da sruše Srbiju!
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti snažnom porukom na svom Instagram nalogu, pozvavši građane na jedinstvo u odbrani stabilnosti i budućnosti države od onih koji pokušavaju da je zaustave i uruše.
- Molim narod za podršku da zauvek prekinemo njihove snove kako će da sruše Srbiju - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.
Vučić je naglasio da je sloga naroda jedini bedem protiv destruktivnih namera blokadera, poručivši da odbrana državnih interesa i napredak Srbije nemaju alternativu.
Kurir.rs
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