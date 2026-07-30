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Premijer Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije i zadržao poverenje parlamenta, rekao je da je to signal da treba nastaviti istim tempom, i da će on kao predsednik Vlade istrajati u tom zadatku.

- Ovo jeste odraz demokratije, ovo jeste bio razgovor, ali nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja - rekao je Macut u Dnevniku RTS-a.

Napomenuo je da ne može da preuzme odgovornost za rad svih drugih vlada unazad više od 20 godina, o čemu se, kaže, najviše govorilo u Skupštini.

- Mislim da to nije bilo fer u odnosu na aktuelnu vladu, jer mi ipak radimo od 16. aprila 2023. godine. Ono za šta smo mi formirani, zbog čega ja jesam predsednik Vlade, potpuno su druge teme, koje su bile marginalno prisutne u kompletnoj diskusiji koja se dešavala i odvijala u prethodna tri dana - kaže Macut.

Bilo je, dodaje, i nekih dobrih zaključaka i sugestija, i iskustava koje će uzeti u razmatranje.