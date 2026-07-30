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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas svim pripadnicima sanitetske službe 30. jul - Dana službe u kojoj je naglasio da ta služba predstavlja jedan od najvažnijih stubova sistema odbrane Republike Srbije.

On je uputio čestitke uz poštovanje i zahvalnost za predanost, stručnost i nesebično služenje otadžbini i naglasio da su u toj službi od prvih koraka vojnog saniteta do danas, generacije vojnih zdravstvenih radnika gradile ugled struke koja je uvek bila tamo gde je najteže, uz vojnika, uz narod i u službi života.

- Zato je istorija sanitetske službe istovremeno i istorija humanosti, odgovornosti i bezuslovne posvećnosti. Danas, oslanjajući se na bogato iskustvo i dostignuća vojnomedicinske struke, uspešno odgovarate najsloženijim zadacima u oblasti prevencije, lečenja i medicinskog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i građana Srbije. Posebno je ostala zapamćena vaša predanost tokom pandemije kada ste, radeći u najtežim uslovima, još jednom pokazali da su solidarnost, znanje i spremnost najveće vrednosti medicinskog poziva - rekao je Vučić, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Srbije je dodao i da učešćem u međunarodnim misijama i razvijanjem saradnje sa vojnomedicinskim ustanovama širom sveta, kroz neprekidno usavršavanje kadrova i sposobnosti, sanitetska služba dostojno predstavlja Republiku Srbiju, doprinoseći njenom ugledu i afirmaciji visokih standarda naše vojne medicine.

- Čestitam vam praznik, uveren da ćete i ubuduće nastaviti da ostvarujete zapažene rezultate, jačate kapacitete vojnog zdravstva i doprinosite daljem razvoju sistema odbrane - navodi se u čestitki predsednika Vučića.

Kurir.rs

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