na putu za vidikovac na kablaru

na putu za vidikovac na kablaru

Slušaj vest

- Već sam saopštio javnosti, ukoliko naša lista "Ujedinjena Srbija" bude poražena na izborima, iste večeri pružićemo ruku blokaderima i čestitati na pobedi. Ipak, nismo dobili odgovor hoće li se isto dogoditi u obrnutom slučaju, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na putu za stakleni vidikovac na Kablaru koji se danas otvara, podsetivši i na svoje nedavno pitanje:

- Poštovani građani, pre nekoliko dana postavio sam prosto pitanje. Najpre konstatovao da čim i ukoliko izgubimo izbore, da ćemo rezultate da priznamo, prihvatimo, čestitamo i pružimo ruku pobednicima, onima za koje kažu da imaju dvotrećinsku podršku građana Srbije.

- Zamolili smo samo za kratak i jednostavan odgovor. Tražili smo da, ukoliko slučajno bude drugačije, da se druga strana obaveže u skladu sa elementarnim, osnovnim demokratskim principima, a to je da čestita onima od kojih su izgubili na izborima.

- Prošlo je više dana, nikakav odgovor nismo dobili.

- Nemoguće je da ćete izbore da priznate ukoliko na njima pobedite, a nemoguće je da će da budu nedemokratski i nefer ukoliko na njima ne dobijete podršku naroda. Uslovi su isti u svakom slučaju. Uostalom, i poslednje istraživanje više nije 10% vaše prednosti, već 2%, ali svakako vi pobeđujete.

- I mi vam i posle poslednjeg vašeg istraživanja saopštavamo: pružićemo ruku i na minus 2 i na minus 10, na koliko god hoćete, na minus 0,5. Od vas samo tražimo odgovornost. Odgovornost, ozbiljnost i poštenje prema građanima Srbije.