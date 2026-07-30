Slušaj vest

Dok se u Americi vodi inicijativa da se oda priznanje srpskom narodu kroz proglašenje Meseca srpsko-američkog nasleđa, domaća politička scena ne prestaje da bude u fokusu javnosti. Burna skupštinska rasprava, predstojeći izbori i brojni izazovi sa kojima se Srbija suočava bile su teme emisije "Redakcija", o kojima su govorili prof. dr Miroslav Bjegović i prof. dr Stevica Deđanski.

Skupštinska debata bez novih ideja

Govoreći o nedavnoj sednici Narodne skupštine na kojoj se raspravljalo o zahtevima opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije, prof. dr Stevica Deđanski ocenio je da građani nisu imali priliku da čuju konkretne programe i rešenja, već da se rasprava, kako kaže, pretvorila u političko nadmetanje pred izbore.

- Lična promocija određenih ljudi. To je sve urađeno sa ciljem da neko dobije glasove na izborima. Kada pogledate samu činjenicu da su tražili rušenje Vlade, a nisu imali dovoljan broj poslanika koji bi to podržali, čak ni među onima koji su potpisali taj zahtev, onda se postavlja pitanje koliko je to bilo ozbiljno. Nije moglo ni da se počne bez podrške vladajuće većine, što je samo po sebi pokazalo određenu neozbiljnost - rekao je Deđanski.

On je dodao da tokom rasprave, prema njegovoj oceni, nije bilo novih političkih ideja, već da su se ponavljale poruke koje građani slušaju godinama.

- U samoj raspravi učestvovalo je nekoliko ljudi, ali sa temama koje nisu imale mnogo veze sa radom aktuelne Vlade. Reciklirali su ono što pričaju već 10 ili 12 godina. Nije se pojavila neka nova ideja, neki novi program, nešto zbog čega bi građanin rekao: "Evo, ovo je nešto što nismo znali". Ono što je pozitivno jeste da je Skupština funkcionisala i da su poslanici konačno raspravljali, jer to i jeste posao parlamenta - naveo je on.

Deđanski je ocenio da će birači na kraju sami proceniti političku ponudu i ljude koji žele njihovo poverenje.

- Na kraju se sve pretvorilo u jedan promoterski rijaliti za buduće izbore. Ne vidim tu politiku, ne vidim program, ne vidim rešenje. Ljudi gledaju ko su ti koji im se obraćaju, kakav je njihov odnos prema državi, prema institucijama, prema nacionalnim interesima. To će građani procenjivati kada budu izlazili na izbore - rekao je Deđanski.

O sastanku Vučića sa radnicima GSP-a

Govoreći o odnosu vlasti i građana, Deđanski je kao primer naveo razgovor predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima sindikata "Opstanak" i radnicima GSP-a, ocenjujući da je dijalog jedini put do rešenja problema.

- Razlika je kada neko hoće rešenje, onda on mora da razgovara i da ga traži. Taj primer je bio upravo sa GSP-om. Ti ljudi su došli, bili su nezadovoljni, bilo je zvižduka, bilo je kritika, ali je predsednik izašao pred njih, razgovarao i dogovor je postignut. Zašto? Zato što ti ljudi nisu došli da ruše Vučića, nego da spašavaju GSP i svoja radna mesta. Oni su imali konkretan problem i tražili su konkretno rešenje - rekao je Deđanski.

On je napravio razliku između građanskih zahteva i, kako tvrdi, političkih pokušaja da se do promena dođe mimo izbora.

- To je velika razlika. Kada ljudi hoće da reše problem, oni sednu i razgovaraju. Kada neko želi samo krizu i problem, onda razgovor nije cilj. Dobro je što vlast poziva na razgovore, ali mora da se razume da postoje ljudi koji ne žele kompromis, jer njihov cilj nije dogovor, već stvaranje atmosfere nezadovoljstva - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Pokušaji destabilizacije Srbije

Prof. dr Miroslav Bjegović govorio je o poverenju građana i ocenio da se političke poruke na kraju najbolje mere kroz rezultate i dela.

- Narod sve najbolje vidi. Ne može niko narod da obmane i prevari zauvek. Može neko možda trenutno da utiče na deo javnosti, ali kada prođe vreme, ljudi vide šta je urađeno, ko je radio, ko je stvarao i ko je brinuo o državi. To smo videli i u prethodnom periodu kada smo imali pokušaje destabilizacije Srbije - rekao je Bjegović.

On je ocenio da je najvažnije što u prethodnom periodu nije bilo ljudskih žrtava i da je država uspela da sačuva mir.

- Mnogi smo razmišljali kako institucije treba da reaguju, da li više ili manje, ali ono što je najvažnije jeste da smo sačuvali mir i da niko nije izgubio život. Nažalost, bilo je situacija u kojima je moglo da dođe do mnogo težih posledica i zato je najvažnije da se očuva stabilnost države - istakao je.

Govoreći o mladima koji su učestvovali u protestima, on je naveo da smatra da su mnogi u jednom trenutku shvatili da su, kako tvrdi, bili iskorišćeni za tuđe ciljeve.

- Mnogi mladi ljudi su na početku izašli iz srca, želeći bolju Srbiju, bolje institucije, pravednije društvo i bolju budućnost. To im se ne može zameriti. Ali vremenom su mnogi shvatili da se iza svega možda kriju i neki drugi interesi i da postoje određeni centri moći koji žele da utiču na situaciju u Srbiji - naveo je Bjegović.

Provere za one koji donose odluke

Jedna od tema razgovora bila je i odgovornost ljudi koji obavljaju javne funkcije, a Bjegović je ocenio da bi trebalo razmotriti uvođenje detaljnijih provera za određene pozicije.

- Za mnoge odgovorne državne funkcije postoji bezbednosna provera i mislim da treba razmišljati da li je ona potrebna i za neke druge pozicije. Bez obzira na to što građani daju svoj glas, moramo da vodimo računa ko obavlja funkcije koje nose veliku odgovornost prema državi, institucijama, vojsci i sistemu nacionalne bezbednosti - rekao je Bjegović.

On je dodao da javne izjave ljudi koji predstavljaju državu moraju nositi određenu odgovornost.

- Kada neko kao narodni poslanik, koji polaže zakletvu, izgovori nešto što se tiče odricanja dela teritorije države, onda to nije samo lični stav. To je pitanje funkcije koju obavlja i odgovornosti koju ta funkcija nosi. Ne radi se o imenu i prezimenu, već o principu - objasnio je Bjegović.

Foto: Kurir Televizija

Kredibilitet Nestorovića i veliki geopolitički izazovi

Govoreći o političkim pokretima koji su prethodnih godina privlačili pažnju birača, Deđanski je posebno analizirao slučaj pokreta Branimira Nestorovića.

- Nestorović je imao profesionalni kredibilitet. Bio je poznat lekar, imao je ime i poverenje ljudi, imao je jednu priču koja je građanima bila prihvatljiva i napravio je tim koji je u jednom trenutku izgledao ozbiljno. Taj profesionalni kredibilitet je preneo u politiku. Međutim, politička priča se vrlo brzo raspala i zato danas vidimo da je podrška mnogo manja - rekao je Deđanski.

Ipak, on je naglasio da vidi i određenu razliku u odnosu na druge političke aktere.

- Bez obzira na sve kritike, oni nisu davali podršku nekim antidržavnim stavovima. Nisu prevagnuli na stranu onih koji imaju antisrpske stavove. To je nešto pozitivno u celoj priči, iako se može kritikovati mnogo toga drugog - naveo je on.

Na kraju razgovora, Bjegović je istakao da se Srbija nalazi u vremenu velikih međunarodnih izazova i da je unutrašnje jedinstvo od ključnog značaja.

- Imamo veoma turbulentnu geopolitičku situaciju, mnogo izazova na svetskom nivou i upravo zbog toga moramo da radimo na pomirenju i jedinstvu. Nažalost, stvorena je velika podela među ljudima i mnogo negativne energije. Moramo da prevaziđemo te podele, jer samo zajedno možemo da budemo snažniji i da odgovorimo na izazove koji dolaze - zaključio je Bjegović.

04:40 "NAROD ĆE PREPOZNATI KO RADI, A KO SAMO GOVORI": Bjegović i Deđanski o rezoluciji u Kongresu, izborima i stabilnosti Srbije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs