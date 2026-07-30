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Asistent na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Luka Jovanović izjavio je da odluka Prištine koja predviđa da organizovane grupe hodočasnika od 1. avgusta prilikom obilaska srpskih svetinja na Kosovu budu u pratnji licenciranog turističkog vodiča, nije samo tehnička, već mera koja može da oslabi položaj SPC i njenu vezu sa manastirima.

On smatra da nova pravila ne treba posmatrati kao slučajnu meru ili isključivo tehničku primenu propisa, već kao odluku usmerenu protiv srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve.

- Verujem da je ovo pokušaj da se srpski narod odvoji od onoga što predstavlja stub njegovog postojanja na KiM, a to su manastiri Srpske pravoslavne crkve. Oni su postali mesta hodočašća i simboli opstanka SPC - tvrdi Jovanović, a prenosi RTS.

Objašnjava da su sve brojnije grupe hodočasnika postale vidljivije na Kosovu i podseća na ranije incidente tokom poseta manastirima, uključujući hapšenja ispred Visokih Dečana.

- Sve je to služilo odvraćanju ljudi od daljih dolazaka, ali mi se čini da će i ova mera delovati kontraproduktivno. Ona može dodatno da osnaži privrženost vernika svojim svetinjama - naveo je istoričar.

Luka Jovanović Foto: foto: Kosovo Online

Jovanović pretpostavlja da bi primena novih pravila mogla da ima šire posledice po položaj Eparhije raško-prizrenske, kao nastavak pokušaja slabljenja veze SPC sa njenim svetinjama na Kosovu.

Eparhija raško-prizrenska saopštila je pre dva dana da je primila obaveštenje od pokloničkih grupa koje se vraćaju iz posete svetinjama na Kosovu i Metohiji da im je tzv. kosovska policija uručivala letke sa obaveštenjem Ministarstva kulture i turizma u vezi sa primenom Zakona o turizmu koji stupa na snagu od 1. avgusta 2026. godine. U tom obaveštenju se navodi da osobe koje profesionalno obavljaju poslove turističkog vodiča i predvode organizovane grupe u turističke svrhe moraju posedovati odgovarajuću licencu, dok organizovane grupe koje dolaze sa stranim turističkim vodičem bez kosovske licence moraju tokom boravka biti u pratnji lokalnog turističkog vodiča licenciranog na Kosovu, uz najavu novčanih kazni za nepoštovanje ovih pravila.

Eparhija je ukazala da se verska putovanja moraju razlikovati od komercijalnih turističkih delatnosti.