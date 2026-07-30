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Povodom navoda koje su pojedini narodni poslanici izneli tokom rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srbije u vezi sa pripremama za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd, kompanija "EXPO 2027" d.o.o. Beograd saopštila je da odbacuje tvrdnje da se pripreme za ovu međunarodnu manifestaciju odvijaju netransparentno ili mimo zakona.

U svom saopštenju komanija navodi da su sve nabavke u okviru priprema za Ekspo 2027 dostupne javnosti i da se realizuju u skladu sa zakonima Srbije, uključujući i poseban zakon kojim je uređena organizacija specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

- Istovremeno, pripreme za Ekspo 2027 odvijaju se pod kontinuiranim nadzorom Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), međunarodne organizacije koja prati i ocenjuje pripreme svih svetskih i specijalizovanih Ekspo izložbi. Kada je reč o kompanijama koje učestvuju u izgradnji Ekspo kompleksa, važno je istaći da izbor podizvođača obavlja generalni izvođač radova, uz saglasnost organizatora Ekspo 2027. Reč je o procesu koji ima dinamičan karakter, budući da se na gradilištu svakodnevno angažuje više od 4.000 radnika, a broj i struktura angažovanih kompanija menjaju se u skladu sa fazama realizacije projekta - saopštila je kompanija "EXPO 2027" d.o.o. Beograd.

Foto: Kurir Televizija

U saopštenju se dodaje da sve kompanije koje učestvuju u izgradnji nalaze se pod stalnom supervizijom licenciranog stručnog nadzora, kao i nadležnih institucija Srbije, uključujući inspekciju rada, građevinsku inspekciju i druge organe nadzora koji redovno prate poštovanje zakona, propisa i ugovornih obaveza.

- Poseban zakon kojim je uređena realizacija Ekspo 2027 nije nikakav izuzetak niti specifičnost Srbije. Naprotiv, donošenje posebnih zakonskih okvira predstavlja ustaljenu međunarodnu praksu prilikom organizacije velikih međunarodnih događaja. Takve zakone usvajale su Francuska za organizaciju Olimpijskih igara, Japan za Ekspo 2025 u Osaki, kao i brojne druge države domaćini najvećih svetskih manifestacija. Njihova svrha nije smanjenje transparentnosti, već efikasnija realizacija izuzetno složenih projekata uz puno poštovanje zakona i principa konkurentnosti - navodi se u saopštenju kompanije.