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Rušenje motela "Jezero" na Gazivodama počelo je oko 10.20 časova, a na terenu su prisutni pripadnici Kfora, Euleksa i Kosovske policije. Prethodno su iz objekta iznete sve stvari, nakon što je u sredu istekao rok koje je ovo preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina.

Radnici kompanije "Ibar Lepenac", u pratnji Kosovske policije, stigli su jutros oko sedam sati kod motela i plažnog bara "Jezero".

Posed je ograđen žutom trakom, a radnici kompanije Ibar-Lepenac iznosili su stvari iz objekta. Stigla je i teška mehanizacija, jedan kamion i bager, prenosi Kosovoonline.

Juče je istekao rok koji je kompanija "Ibar-Lepenac" dala vlasnicima motela i plažnog bara "Jezero" da "oslobode imovinu"“ za koju ovo preduzeće tvrdi da im je uzurpirana. Današnja akcija se odvija uprkos tome što je slučaj po tužbi vlasnika pred sudom, a ročište je zakazano za 12. avgust.

1/6 Vidi galeriju Počelo rušenje motela i plažnog bara „Jezero“, na terenu pripadnici Kfora, Euleksa i Kosovske policije Foto: Printscreen/Kosovo Online

Na adresu plažnog bara i motela "Jezero", "zahtev za oslobađanje imovine" od preduzeća "Ibar-Lepenac" stigao je 14. jula.

U međuvremenu, porodica koja posluje plažnim barom u ime vlasnika podnela je krivičnu prijavu protiv direktora ovog preduzeća Faruka Mujke, a pokrenut je i građanski postupak, uz zahtev da sud privremenom merom zabrani bilo kakvo rušenje ili promenu postojećeg stanja dok se ne okonča spor o imovini.

Na putu ka motelu "Jezero" u blizini brane nalazi se jedno vozilo Kosovske policije, a pripadnici policije obavljaju kontrole. Novinari su legitimisani i nakon provere pušteni da nastave put dalje ka brani, gde ih je sačekala još jedan kontrola, javljaju reporteri Kosovo onlajna.

Spor oko kompleksa "Jezero" deo je šire akcije koju "Ibar-Lepenac" poslednjih meseci sprovodi na području Gazivoda, gde je već uklonjeno više srpskih vikendica i drugih objekata.

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je ranije da nelegalno rušenje srpskih objekata nadomak jezera Gazivode pokazuje da Aljbin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije i naveo da međunarodna zajednica treba da reaguje na rušenje srpskih kuća koje se sprovodi bez bilo kakve odluke suda.

Evropska unija je nakon prethodnog talasa rušenja na Gazivodama zatražila hitnu obustavu daljih akcija, a takođe su i ambasade Nemačke i Velike Britanije pozvale na poštovanje vladavine prava.

Vlasnici motela, čije je rušenje u toku, Jordan i Aleksandar Jakšić kažu da nisu očekivali da će do toga doći.

Jordan Jakšić, vlasnik motela, ističe da su juče saznali da je ročište povodom njihove tužbe zakazano za 12. avgust i da se nisu nadali da će doći do rušenja objekta.

- Tu su mi sin i zet noćas spavali. Oni su upali, obili su vrata na trpezariji i ulazna vrata. Sa dugim cevima zatekli su ih u krevetu. Očekivali smo da se to neće desiti. Ovde smo ulagali više od 30 godina, naveo je on.