- Posebna mi je čast što mogu još jednom da ugostim dragog prijatelja Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. Svaki naš susret potvrda je bliskosti naših zemalja, ali i ličnog prijateljstva koje smo gradili godinama, utemeljenog na međusobnom uvažavanju, poverenju i zajedničkoj želji da nastavimo da jačamo saradnju - napisao je predsednik Vučić na svom Instagramu.