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Skandalozne izjave koje je bivša tužiteljka Jasmina Paunović nedavno iznela u emisiji "Inserti" kod teoretičara zavere Dejana Lučića, a zbog kojih je Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo krivičnu prijavu zbog sumnje da su izvršili krivično delo rasna i druga diskriminacija u saizvršilaštvu, ali i nevešt pokušaj Jasmine Paunović da se pravdaa umesto izvini za svoje reči na opozicionim medijama, i dalje su povod za sveopšti rat na blokaderskom frontu.

Naime, prvo je voditelj Ivan Ivanović osudio svoje bivše poslodavce zbog gostovanja penzionisane tužiteljke Jasmine Paunović, čije su ranije skandalozne izjave izazvale buru u javnosti, upitavši: "Zar nije ovo “pranje” Paunovićke u 5 voda na UM, propaganda?".

Sada se oglasila i novinarka Biljana Lukić koju beogradski mediji nazivaju "ideologom" blokadera i oštro regovala na pokušaje Jasmine Paunović da se opravda:

Biljana Lukić o Jasmini Paunović na "X" Foto: x

- Tužiteljka Paunović bi se bolje odbranila ćutanjem, nego ovakvim vađenjem - napisala je Lukićeva na društvenoj mreži Iks.

Da podsetimo, predsednik stranke "Srce" Zdravko Ponoš javno je poručio da je Paunovićeva "odvalila neoprostivu glupost", a lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta da je "dno ljudske bede" pominjanje nečije porodice ili dece, zbog čega su ih napale pristalice "studenata u blokadi".