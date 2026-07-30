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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka da treba da se proširi put i napravi parking bliže samom vidikovcu kako ljudi ne bi morali da pešače oko kilometar kako bi se olakšalo posetiocima da mogu lakše da dođu.

Vučić je penjući se ka vidikovcu zapitao zašto parkig nije napravljen još gore i dobio dogovor da je cilj bio da se očuva priroda, ali i zato što je na tom mestu uzak put i vozila bi napravila čep prilikom okretanja i da je zato parkig napravljen niže na putu ka vidikovcu.

- Napravite projekat za proširenje, uradite ovo, nema smisla. Dajte, uradite da ljudi mogu da dođu. Napravi ovde proširenje, naspite zemlju i kamen. Kako će da dođu stariji ljudi? - poručio je Vučić predstavnicima lokalne samouprave.

Predsednik je preneo novinarima da je jedna meštanka pre nego što su došli, kako je rekao, održala bukvicu direktoru Puteva Srbije Zoranu Drobnjaku koliko je loš put Ovčar Banja-Kamenica.

1/39 Vidi galeriju Vučić na otvaranju staklenog vidikovca na Kablaru Foto: TV Pink Printscreen

Vučić je rekao da je jezero Međuvršje takođe problem i da treba da se radi odmuljavanje.

- Uložili smo dole u Ovčar Banju, u železničku stanicu, u amfiteatar, u sve ovde puteve koji vode dovde. Problem je samo što moraš da radiš odmuljavanje, nije dovoljno da šalješ onaj valjak koji čisti trsku, zato što ti tokom leta to sve ponovo poraste. A za odmuljavanje moraš da platiš 40 do 50 miliona evra. A sad se pitaj: da li ću 40, da li ću 50 miliona evra da uložim? To mi je pola potpuno nove čačanske bolnice, u koju moramo da damo pare ili ćemo da damo na odmuljavanje jezera, ili za pola užičke bolnice ili zdravstvenog centra. Tako da, to nije baš jednostavno - rekao je Vučić.

Poručio je da će se gledati da se reši taj problem.

- A pre toga ćemo čačansku bolnicu i halu za Borac da uradimo, to su dve stvari koje smo obećali - dodao je Vučić.

1/8 Vidi galeriju Prve slike staklenog vidikovca na Kablaru - skajvok Foto: Marko Karović

Vidikovac testiran na 132 tone izdržljivosti - Može da izdrži i 150 tona. Ovo je veliki dan za Kablarce, i nema potrebe da pričamo neke druge priče. Ovo će da bude još bolje, i ja sam siguran da će ovo da bude svetionik za budućnost. Ovčar banja može da bude čudo, i jezero Međuvršje može da bude čudo sa 10 manastira, ovo je srpska Sveta gora. Za ljude koji ne znaju: pet je s jedne strane, a pet sa druge strane Zapadne Morave, milina jedna - rekao je Vučić tokom obilaska.

Dodao je da su političari još od početka 90-tih godina prošlog veka pričali da će nešto uraditi za Čačak, ali da niko ništa nije uradio do aktuelne vlastiti da ljudi sve više i traže, kao i da će Čačani uskoro imati auto-put, gde god da krenu.

- Zato što ljudi po prvi put vide da se to stvarno radi. Na kraju smo uradili put Beograd-Čačak, pa uradili do Kraljeva, pa uradili do Požege, i nastavljamo dalje ka Užicu i Beloj zemlji. I od Požege nastavljamo dole ka Dugoj Poljani, Sjenici, Crnogorskoj granici. Znači, povezujemo i sa Ariljem i Ivanjicom, Sjenicom i svim drugim - naveo je Vučić.

Dodao je da sada postoji i Moravski koridor koji te od Kraljeva ide ka Nišu i Pojatama, i tako dalje.

- I uskoro dolazi i obilaznica, kad završimo obilaznicu, gradimo i taj krak brze saobraćajnice do Mrčajevaca. Mrčajevci su i dalje čačanska opština, gde će da izađe brza saobraćajnica, te spaja sa Knićem, Gružanskim jezerom i Kragujevcem. Tako da, gde god Čačak da krene, imaće auto-put, bukvalno gde god da krene, tako da, centar sveta, je jer svi Čačani misle da je centar sveta", rekao je Vučić.

Foto: Marko Karović

Razgovarajući sa građanima o lokalnim putevima, Vučić je dodao da, ako su lokani putevi problem, taj problem će se rešiti.

On je istakao da se u ovom delu Srbije radio veliki broj projekata među kojima su Prirodnjački muzej, amfiteatar i rekonstrukcija osnovne škole.

- Ovo je promenjena Srbija. Ovo je Ekspo, ovo je ono o čemu smo govorili. Samo pogledajte železničku stanicu, pogledajte ovaj amfiteatar i Prirodnjački muzej koji smo dole uradili - rekao je Vučić.