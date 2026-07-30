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Vlasnici motela "Jezero" na Gazivodama, čije je rušenje u toku, Jordan i Aleksandar Jakšić kažu da nisu očekivali da će do toga doći i navode da su podneli tužbu protiv kompanije "Ibar-Lepenac" i da je sudski postupak u toku, ali da su pripadnici tzv. Specijalnih jedinica Kosovske policije jutros sa dugim cevima upali u njihov objekat, najavljujući njegovo rušenje.

Jordan Jakšić, vlasnik motela, ističe da su juče saznali da je ročište povodom njihove tužbe zakazano za 12. avgust i da se nisu nadali da će doći do rušenja objekta.

- Tu su mi sin i zet noćas spavali. Oni su upali, obili su vrata na trpezariji i ulazna vrata. Sa dugim cevima zatekli su ih u krevetu. Očekivali smo da se to neće desiti. Ovde smo ulagali više od 30 godina - naveo je Jakšić za Kosovoonline.

Jakšić navodi da je motel sagrađen na njihovom imanju koje je "Ibar-Lepenac eksproprisao", napominjući da im je ukupno oduzeto osam hektara zemlje.

- Nekoliko puta smo se žalili da se deeksproprijacija izvrši, oni to nisu želeli. Mi smo ipak napravili to na našoj staroj babovini jer smo smatrali da nemaju pravo da oduzimaju van jezera. Ovde pripada samo hektar i nešto i ovo van jezera što je ostalo. Ove druge parcele su sve nizvodno od brane i one su nam oduzete bez ikakvog razloga. Još tada su vodili svoju politiku da nas ovde ne bude. Vidite i danas šta se dešava bez sudskih odluka. Vrše nasilje. To je samo da nas proteraju, da nas ovde ne bude - navodi Jakšić i dodaje da se nadao da će sve stati do odluke suda:

- Međutim, oni su došli i rade ovo što rade. Mi smo tu nemoćni. Advokati su angažovani. Trenutna situacija na Kosovu je takva da trpimo teror. Njima isključivo smeta što se ovde srpska deca okupljaju zimi, leti, u proleće i tokom cele godine. Samo im to smeta, a ne nešto drugo. Razlog ekologija - to nije tačno. To je čist pritisak i progon. Još od same izgradnje brane sve je rađeno da ovde ne bude Srba. Mi ćemo se boriti, nećemo da odemo!

Njegov sin Aleksandar navodi da su pripadnici tzv. Specijalnih jedinica Kosovske policije jutros upali sa dugim cevima i naredili im da napuste objekat.

- Jutros sam se probudio oko pet sati, nije bilo nikoga. Sledeći put, oko pola sedam, takođe nije bilo nikoga u okolini. Vratio sam se u krevet da spavam, kada sam odjednom čuo tresak i trčanje uz stepenice. Specijalci su sa dugim cevima upali u objekat. Uperili su cevi u nas i rekli nam da odmah napustimo objekat. Pitali smo ih da li imamo pravo da uzmemo neke stvari, a oni su odgovorili: 'Ne, odmah napolje, danas se ovaj objekat ruši'“ - priča Jakšić.

Spor oko kompleksa "Jezero" deo je šire akcije koju "Ibar-Lepenac" poslednjih meseci sprovodi na području Gazivoda, gde je već uklonjeno više srpskih vikendica i drugih objekata. Evropska unija je nakon prethodnog talasa rušenja na Gazivodama zatražila hitnu obustavu daljih akcija, a takođe su i ambasade Nemačke i Velike Britanije pozvale na poštovanje vladavine prava.