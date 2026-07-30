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Komentarišući izjavu bivše tužiteljke Jasmine Paunović, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je ona bila "otrežnjujuća", jer je, kako je rekao, pokazala ko su ti ljudi i kakvu politiku zastupaju. Dodao je i da smatra da zbog toga niko ne treba krivično da odgovara. Na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje Jasmine Paunović da se protiv nje vodi "medijska hajka" zbog toga što je na studentskoj listi, Vučić je uzvratio pitanjem: "Kako je na studentskoj listi, kada studentska lista ne postoji?"

- Kako na studentskoj listi kad studentska lista ne postoji, a sad odjednom postoji? Ako mene pitate, kao što sam rekao i za gospodina Sašu Stevanovića iz Kragujevca, ma koliko to odvratno izgledalo, koliko to necivilizovano bilo, koliko to antisrpski bilo, to što radite na svaki mogući način, sve to što ste izgovorili u emisiji kod jednog, da ne izgovorim šta mislim, ja mislim da to treba da se pusti u javnost, a da ne treba niko zbog toga krivično da odgovara. Jer ja mislim da je to za nas bilo otrežnjujuće, da je to za nas bilo veoma lekovito, da smo konačno mogli da vidimo ko su ti ljudi, šta su ti ljudi, i da vidimo šta je njihova politika. Da je najgora politika na svetu oni imaju pravo na svoje stavove - rekao je Vučić tokom obilaska staklenog vidikovca na Kablaru.

Naveo je i da su tom izjavom rekli da "mrze strance, svakog političkog protivnika, porodice i da su u stanju da lažu i izmišljaju sve o tuđim porodicama ne bi li ih uništili".

- To im je jedina politika. Oni ni o čemu drugom nisu govorili u celoj emisiji, ali i to je politika. Pustite ljude da imaju takvu politiku, i sa tom politikom oni idu na izbore sad i očekuju pobedu na izborima i bilo bi legitimno. Ne kažem da bi bilo lepo, pametno, dobro za zemlju, jer kamen na kamenu ostao ne bi. To samo pogledajte to i poslušajte, i neću ništa dalje da govorim. Jer ljudi se ponekad nemarno odnose prema svojoj budućnosti, misle: nema veze, nije moj glas važan. Jeste i te kako, i niko nema pravo da bude neodgovoran - rekao je Vučić.

1/20 Vidi galeriju Vučić na otvaranju staklenog vidikovca na Kablaru Foto: Marko Karović

Vučić je istakao da ljudi moraju da budu odgovorni, jer, kako kaže, država nije igračka.

- Država prosto nije igračka. Pitajte Čvrkića odavde, to je istorijska porodica, tu je bilo i narodnih poslanika i ljudi u Vladi Srbije i tako dalje, u stara neka vremena, a odavde su. Pa ih pitajte šta misle o tome. Mora da se odnosite odgovorno prema državi. Država nije za svakoga. Državu moraš da poštuješ, državu moraš da ceniš, državu moraš da neguješ, maziš, voliš. To je država. Da je menjaš kada vidiš njene loše strane. Da menjaš sebe kada vidiš da si pogrešio i kada vidiš da nešto nisi dobro uradio. Ali uvek da vodiš računa o toj državi, jer ta država je dala sve ovo nama. Niko od nas ne može da uradi ovaj autoput, to može država da uradi - kazao je Vučić.

Naveo je da je u Čačku otvoreno nekoliko fabrika i da je naredni cilj, kako kaže, regionalni razvoj Srbije.

- Doveo sam i tri fabrike u Čačak. Jeste značajno, veoma značajno, od Forverka pa nadalje, ali moram da vam kažem, nije dovoljno. I sa svim tim što imaju više prihoda, ne mogu ni blizu da tako nešto finansiraju. I to ljudi treba da znaju. Ni Užice, ni Čačak, ni Niš, ni mnogi drugi. Ali je zato naš sad cilj da gledamo taj regionalni razvoj da pomerimo malo unapred i da se izborimo što je moguće bolje za sve ljude širom Srbije - kazao je on.