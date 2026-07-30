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Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li takva odluka predstavlja udar na srpski identitet, rekao da teror Prištine traje, ali i dodao da nijedan teror nije trajao doveka.

- Oni su pre neki dan, kada sam na onom obeležavanju prijema naših mladih oficira potporučnika u Vojsku Srbije, kada sam rekao da se poštuje Ustav i Rezolucija 1244, i da se poštuje Povelja Ujedinjenih nacija, oni su rekli: 'Vučić preti aneksijom' - rekao je Vučić tokom obilaska staklenog vidikovca na Kablaru.

Kako je rekao, Priština je došla u tu fazu, baš kao i neki drugi, da svi koji su za poštovanje Rezolucija Ujedinjenih nacija i poštovanje Povelje Ujedinjenih nacija, kako je rekao, nisu normalni i da su svi agresori.

- A da su normalni separatisti, da su normalni oni koji krše norme međunarodnog javnog prava, i da to treba da postaje neki novi uzus, neki novi standard, i to je to. Tako da, kao što vidite, to nameću i u Crnoj Gori, to nameću svuda. Hoće, naravno, da nameću na silu i na Kosovu i Metohiji, da ruše vikendice svih ljudi, posebno onih koji su uvek bili odani državi Srbiji, dakle na sve moguće načine - rekao je Vučić.

Na pitanje da li je dovođenjem teških mašina za puteve kod manastira Dečani ugrožen sam manastir, Vučić je odgovorio da stalno to rade protiv manastira Dečani.

- Stalno izmišljaju nešto novo. Kad su morali bili da prihvate sudske presude, jer im je od toga zavisilo sve, u vezi sa Evropljanima, Amerikancima i tako dalje, na silu su to prihvatili, čekajući novu priliku da maltretiraju naše monaštvo u manastiru Dečani - naveo je Vučić.