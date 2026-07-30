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Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nastavak rušenja u opštini Zubin Potok, konkretno privatnog objekata porodice Jakšić kod jezera Gazivode, dokaz da je jedina politika Aljbina Kurtija rušenje, devastacija, uzurpiranje i gaženje svega srpskog na prostoru Kosova i Metohije!

- Akcija takozvane kosovske policije sprovedena je bez pravosnažne odluke suda, jer je sudski spor, koji je porodica Jakšić pokrenula, i dalje u toku, a ročište je zakazano za 12. avgust, zbog čega ova akcija predstavlja slom i prava i pravde za Srbe na prostoru KiM - navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Dodaje se da su po istom protivpravnom i nezakonitom principu, nedavno su srušene i privatne vikendice više srpskih porodica na jezeru Gazivode, što su čak i predstavnici međunarodne zajednice ocenili kao jednostranu akciju u suprotnosti čak i sa propisima institucija u Prištini.

- Jutrošnji grubi upad u posed i motel porodice Jakšić, sa dugim cevima, dok su ukućani još spavali, nije ništa drugo do još jedna gruba demonstracije sile Kurtijeve policije i njegovog režima. Jasno je da Kurtiju smetaju svi srpski tragovi na prostoru Kosova i Metohije i da je njegov cilj etnički čisto Kosovo i Metohija i da sve što radi, radi sa ciljem proterivanja našeg naroda sa vekovnih ognjišta - navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Aleksandar i Jordan Jakšić Foto: Printscreen/Kosovo Online

Rušenje motela "Jezero" počelo je oko 10.20 sati, a prethodno su iz objekta iznete sve stvari nakon što je u sredu 29. jula istekao rok koje je ovo preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina.

Spor oko kompleksa "Jezero" deo je šire akcije koju "Ibar-Lepenac" poslednjih meseci sprovodi na području Gazivoda, gde je već uklonjeno više srpskih vikendica i drugih objekata. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je ranije da nelegalno rušenje srpskih objekata na Gazivodama pokazuje da Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije.

1/8 Vidi galeriju Motel Jakšić Foto: Youtube

Evropska unija je nakon prethodnog talasa rušenja na Gazivodama, kada je srušeno 11 vikendica čiji su vlasnici Srbi, tražila hitnu obustavu daljih akcija, a takođe su i ambasade Nemačke i Velike Britanije pozvale na poštovanje vladavine prava.

Jordan Jakšić, vlasnik motela, ističe da su u sredu saznali da je ročište povodom njihove tužbe zakazano za 12. avgust i da se nisu nadali da će doći do rušenja objekta.

- Tu su mi sin i zet noćas spavali. Oni su upali, obili su vrata na trpezariji i ulazna vrata. Sa dugim cevima zatekli su ih u krevetu. Očekivali smo da se to neće desiti. Ovde smo ulagali više od 30 godina, ali oni su došli i rade ovo što rade. Mi smo tu nemoćni. Advokati su angažovani. Trenutna situacija na Kosovu je takva da trpimo teror. Njima isključivo smeta što se ovde srpska deca okupljaju zimi, leti, u proleće i tokom cele godine. Samo im to smeta, a ne nešto drugo. Nije tačno da je razlog ekologija, ovo je čist pritisak i progon. Još od same izgradnje brane sve je rađeno da ovde ne bude Srba. Mi ćemo se boriti, nećemo da odemo - poručio je Jordan Jakšić.