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U Beogradu se danas održava druga konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj su glavne tačke izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika, a članovi Saveta odlučili su da se sednica otvori za javnost.

Sednica je počela oko 13.00 časova, a predsedava najstariji član Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković, prisustvuje sedam od ukupno osam izabranih članova, a iz zdravstvenih razloga odsutna je Ira Prodanov Krajišnik, a konstitutivnoj sednici prisustvuje i diektorka REM-a Rajka Galin Ćertić.

Članovi Saveta REM-a su jednoglasno doneli odluku da sednica bude otvorena za javnost čemu je prethodila polemika članova budući da prva sednica nije bila otvorena za javnost. Član Saveta Milan Petković je rekao da nema ništa protiv da sednice budu javne, ali da se pravila ne mogu menjati "ad hoc" od sednice do sednice, a Valić Nedeljković je odgovorila da javnost, s obzirom na interesovanje za ovu temu, zaslužuje da bude obaveštena.

Današnjoj sednici prisustvuju predstavnici ambasada Irske, Poljske, Nemačke, Finske, delegacije EU i OEBS-a.

Za predsednika Saveta REM-a tajno glasaju članovi tog tela kojih sada ima osam, među kojima su Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, kao i četiri člana koji su povukli svoje ostavke - Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić.

Konstitutivna sednica Saveta REM-a održava se nakon što su četiri člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini 11. jula, saopštili da će preuzeti učešće u radu, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo.

Članovi Saveta izabrani su na sednici Narodne skupštine 12. novembra 2025. godine, sa još četiri člana, a 19. decembra 2025. podneli su ostavke Skupštini. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 10. jula na vanrednom zasedanju Autentično tumačenje odredbe člana 18. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a prema kojem izjave volje četiri člana REM-a o podnošenju ostavke nemaju pravno dejstvo.