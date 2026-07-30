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Pre polaska na vidikovac, Vučić je sa Zoranom Drobnjakom, v.d. direktora "Putevi Srbije" seo na osveženje u Ovčar Banji, a tu je imao šta i da čuje.

Oglasivši se tim povodom, napisao je sledeće:

- Kako je gospođa Marina, iz Ovčar banje, postidela Drobnjaka i mene, iako sam se pravio da je sve na Drobnjakov račun. 

P.S. Zoran Drobnjak je posebno pocrveneo, jer nam je lekciju očitala jedna Dragačevka, opisao je Vučić kako je to izgledalo, a tema je bila jedna rupa na putu u tunelu.

-  Nego, kažite mi gde je ta rupa što je Drobnjak nije napravio. Gde je tačno ta rupa? U tunelu, dakle, na putu Ovčar-Banja-Kamenica.

- Hvala vam. Sve ste objasnili, sve smo naučili od vas. I hvala vam što ste nam sve rekli o Drobnjakovom radu ovde u lokalu, rekao je Vučić na šta je Drobnjak upitao da li smo zaboravili da imamo i auto-put.

- Ja ne idem u selo auto-putem! Hvala za auto-put, samo, molim vas, znači put preko Markovića za Lučane da se dovede u stanje, rekla je gospođa Marina.

"Ovo ti je, da ti kažem, ovako ti svaki čovek u Srbiji razmišlja"

- Ovo ti je, da ti kažem, ovako ti svaki čovek u Srbiji razmišlja. Auto-put ti - hvala. I to računam, i to je u redu. Ali to nije od moje kapije do druge kapije. To je nešto što koriste svi, rekao je Vučić.

Kurir.rs

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