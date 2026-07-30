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Danas je konačno otvoren stakleni vidikovac na vrhu Kablara, a jedna od najzaslužnijih za to što je Srbija dobila upravo jednu ovakvu turističku atrakciju, jeste predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Ona je u ovaj projekat uložila puno truda, rada, energije ali pre svega vere. Nije odustala ni kad su ovaj projekat mnogi osporavali.

- Predivan je osećaj. Još jedan san smo ostvarili, a ostaje nam još milion snova za našu Srbiju. Ono što je posebno zanimljivo jeste da smo ja i čitav moj tim sa meštanima Kablara postali porodica. Zajedno smo se borili za ovaj projekat i da nije bilo njih, njega danas ne bi ni bilo. Kada je bilo najteže, oni su stali iza ovog projekta i rekli da je to njihov projekat, da niko sa strane nema pravo da ugrožava njihovu budućnost i budućnost njihove dece - rekla je Brnabićeva.

Foto: RINA

Ona dodaje da je ovo prvi put posle 60 godina da je nešto ozbiljno uloženo u ovaj kraj Srbije i kiablarska sela.

- Sve što smo zajedno prošli učinilo je da ovo bude naša zajednička pobeda. Neverovatan je osećaj kada znate da ste nešto pokrenuli od same ideje, preko projekata, dozvola, finansiranja, upoznavanja ljudi i svih problema koje smo prolazili, pa sve do trenutka kada je projekat završen. Kao što vidite, nije se dogodilo ništa od onoga što smo slušali više od godinu dana. Nema ptica koje uleću u staklo, nema slepih miševa koji se zaletaju, nema problema o kojima su govorili. Predsednik je rekao u svom govoru – nismo izgradili ni kockarnicu ni hotel, već upravo ono što smo se dogovorili sa meštanima Kablara, kako bismo pokazali koliko je Srbija lepa - naglasila je.

Foto: Marko Karović

Sada je, kako je istakla, u toku sertifikacija domaćinstava kako bi ljudi mogli da ostanu ovde, da se razvija turizam i da se zadrže porodice u ovom kraju.

- Nikada nismo čuli izvinjenje od blokadera, ali je važno da ljudi vide da nećemo odustati i da ćemo nastaviti da se borimo. Kod ovakvih projekata najvažnija je podrška naroda. Još jednom želim da zahvalim Kablarcima – oni su odbranili ovaj projekat. Nikada nisam videla da se lokalno stanovništvo toliko bori za jedan projekat, rekla je Brnabić i dodala da je vidikovac na Kablaru deo projekta Expa.

- Kada smo govorili da je EXPO cela Srbija, a ne samo Beograd, upravo smo mislili na ovakve projekte. Zato je bilo važno da sve bude završeno na vreme i da uđe u zvaničnu ponudu EXPO-a. Vidite da EXPO tim, na inicijativu Siniše Malog, organizuje EXPO karavan širom Srbije kako bi građani videli šta EXPO predstavlja, ali i kako bi ovakve destinacije postale deo ponude Srbije. Neverovatno mi je da neko smatra uspehom to što je nešto blokirao. Uspeh je kada pomognete ili date novu ideju, a ne kada sprečavate realizaciju nečega dobrog. Nadam se da će svaki novi projekat i zadovoljstvo meštana pokazati koliko su takve blokade besmislene. Srbija neće stati. Pitanje je samo da li ćemo moći da idemo još brže ili ćemo energiju trošiti na teorije zavere, laži i njihovo demantovanje umesto na nove projekte. Ovo je za mene jedan od najlepših dana - istakla je Brnabićeva.

1/8 Vidi galeriju Prve slike staklenog vidikovca na Kablaru - skajvok Foto: Marko Karović

Dodaje da kada se pogleda ovaj projekat, jasno je da priroda nije narušena. Sve je urađeno od prirodnih materijala i kako kaže, trudili su se da sve uklope u prirodni ambijent.

- Deca koja budu dolazila ovde moći će da vide koliko je Srbija lepa i da nauče zašto prirodu treba čuvati. To ne mogu da nauče u centru Beograda, Čačka, Novog Sada, Niša ili Kragujevca. Kada dođu ovde, sa školom ili porodicom, razumeće koliko je važno da čuvamo Srbiju - poručila je Brnabićeva.