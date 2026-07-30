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Legenda čačanske i srpske košarke Radmilo Mišović govorio je o promenama koje su obeležile razvoj sporta u Srbiji prethodnih godina, ističući da je dolaskom Aleksandra Vučića prvo na mesto premijera, a potom i predsednika države, došlo do velikih pomaka u ovoj oblasti.

Mišović je ocenio da su rezultati srpskih sportista i uspesi reprezentacija pokazatelj promena koje su se dogodile.

- Sa dolaskom predsednika sve se u sportu promenilo i mislim da su sada, što se kaže, te vrednosti pojedinaca došle do pravog izražaja i svi su ispoštovani. To se vidi u rezultatima i, u krajnjoj liniji, u reprezentaciji u raznim sportovima. Gledam istoriju i moju i uopšte košarke, mislim da je to razlika koja ne može da se uporedi nikako - rekao je Mišović.

- Hvala, legendo! Veliki Radmilo Mišović - zahvalio se predsednik Vučić u svojoj objavi na Instagramu.

Čuveni košarkaš, poznat po nadimku "Maršal sa Morave", jedan je od najvećih simbola čačanske košarke i čovek koji je čitavu karijeru vezao za svoj grad i KK Borac. Rođen je 1943. godine u Čačku, a tokom blistave igračke karijere bio je jedan od najboljih strelaca jugoslovenske košarke, čak pet puta najbolji strelac Prve savezne lige. Sa Borcem je ostvario istorijski uspeh osvajanjem četvrtog mesta u prvenstvu Jugoslavije 1972/73. godine, a ostao je upamćen po neverovatnom šutu, atraktivnoj igri i vernosti klubu iz svog grada.

Mišović je čitav igrački, trenerski i funkcionerski put proveo u Čačku, odbijajući ponude velikih klubova jer je, kako je često isticao, njegovo srce bilo uz Borac i Moravu. Njegovo ime i danas predstavlja neraskidivu vezu sa košarkom u Čačku, a generacije ljubitelja sporta pamte ga kao jednog od najvećih majstora igre pod obručima.