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Nakon skandaloznih izjava koje je Jasmina Paunović nedavno iznela u emisiji "Inserti" kod osvedočenog teoretičara zavere Dejana Lučića, a u kojima je vređala ljude drugih rasa, vere, omalovažavala žene i klimala glavom na uvrede na račun porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ova penzionisana tužiteljka koja se vodi kao druga na tzv. studentskoj listi, nije našla za shodno da se izvini ni jednoj društvenoj grupaciji ili čoveku koga je uvredila, već je pokušala da nekako opravda i objasni svoje reči, a nakon svega se požalila da se protiv nje vodi "medijska hajka", kao i da je ona "lovina"!

Naime, Paunovićeva je gostovala na opozicionoj televiziji N1 gde je nevešto pokušavala da čak ne da se opravda, već da objasni svoje reči, umesto da se jasno i nedvosmisleno izvini za njih!

Jasmina Paunović u emisiji Dejana Lučića Foto: Printscreen

- Ja sam izrazila osnove sumnje kako stranci dolaze do našeg državljanstva. U tom kontekstu je bila moja izjava. Arapi su bili egzemplar, samo primer, mogla sam ja i druge.. ali sam pošla od pretpostavke da smo svedoci da su 2016. godine upravo sa tog ratnog područja veliki broj migranata naseljava upravo u Srbiju. Rekla sam da ako imaju pasoš su aposlutno ravnopravni sa nama, ali se otvara pitanje na osnovu čega su oni to dobili? Uostalom, ono što sam ja rekla, vezano za nešto drugo: "da, da, čula sam za to", to ne znači "slažem se sa vama", to znači "da, da, ne želim o tome". Ja sam tu nastupala profesionalno, držeći se etike i zakona kako treba - kazala je Paunovićeva na opšte zaprepašćenje javnosti i dodala da to što je bila tužiteljka, joj samo daje "mogućnost da zna dokle može da ide":

- Pre svega ja sam sada građanin koji ima svoj stav o nečemu. To nikako ne znači da ja kao takva budem etiketirana kao "niko i ništa". Ovde se radi ne samo o meni, nego o tamo nekoj listi studentskoj gde su oni etiketirli. Ja sam jedna lovina u odnosu na režim.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević se oglasio povodom ovog gostovanja i kazao da je "nekada bolje ne pokušavati da odbranite neodbranjivo".

- Mnogo onoga što je izrečeno u emisiji kod Lučića može se dovesti u vezu sa diskriminacijom, ali i sa mogućom krivičnopravnom odgovornošću, uključujući i izjave koje se odnose na predsednika Republike i članove njegove porodice. Umesto izvinjenja, pokušajem da naknadno opravda svoje izjave, tužiteljka Paunović otišla je korak dalje, otvarajući prostor za nova ugrožavanja prava - napisao je Antonijević na X i dodao:

- Drugo je pitanje, podjednako važno za profesionalizam i objektivno novinarstvo, zašto se na N1 Srbija toliko prostora već danima daje tužiteljki koja je učestvovala u spornoj emisiji, a ne i institucijama čiji je zakonski mandat zaštita od diskriminacije i ljudskih prava, stručnjacima iz te oblasti ili drugim predstavnicima tužilaštva koji bi mogli da ponude drugačiju pravnu perspektivu. Istovremeno, može se primetiti da su gledaoci N1 danima uskraćeni za priliku da vide ključne delove originalne emisije i sami procene da li su izjave o manjinama, migrantima, ženama, predsedniku Republike i članovima njegove porodice bile primerene i u skladu sa zakonom.

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

Da podsetimo, protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije koja se emituje na Youtube Dejana Lučića, kako se nezvanično saznaje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava zbog sumnje da su 21. jula u toj emisiji grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS, predsednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape.