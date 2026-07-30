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Predlog rezolucije da februar postane Mesec srpsko-američkog nasleđa u Sjedinjenim Američkim Državama zvanično je podnet Predstavničkom domu Kongresa u Vašingtonu, a oko ovog predloga usaglasile su i Republikanska i Demokratska stranka u Americi!

Poznavaoci međunarodnih prilika ocenjuju za Kurir da podrška koju je ovaj predlog dobio od obe političke partije u SAD predstavlja jedan od najvažnijih političkih signala sa Kapitol Hila u poslednjih nekoliko decenija, ali i rezultat dugotrajnog procesa izgradnje poverenja između dve države i spremnosti da se bilateralni odnosi podignu na viši nivo.

Više o ovoj temi, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari Grad i član Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- Ako pažljivo analiziramo glasanje, jasno je da je Vlada dobila poverenje i da postoji podrška da nastavi tempom kojim je radila u prethodnom periodu. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste da su zahtev za održavanje sednice potpisala 62 poslanika opozicije, dok je na kraju za nepoverenje Vladi glasalo svega 40. Tokom trodnevne rasprave aktivno je učestvovalo svega 15 do 20 opozicionih poslanika, a kada je došao trenutak glasanja, više od 20 potpisnika inicijative nije podržalo sopstveni predlog. To govori da je čitava sednica više ličila na političku predstavu nego na ozbiljan pokušaj smene Vlade - rekao je Marjanović.

Radoslav Marjanović Foto: Kurir Televizija

"Rasprava bez političkog efekta"

Ocenio je da je trodnevna skupštinska rasprava pokazala nedostatak političke strategije opozicije i ukazao na nesklad između broja potpisnika inicijative i konačnog ishoda glasanja.

- Za ta tri dana čuli smo niz, po mom mišljenju, neutemeljenih i praznih kritika, pre svega na račun predsednika Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke i pojedinačnih članova Vlade. Pokazalo se da opozicija nema jasne političke ideje i da takva kritika nije uspela da ubedi ni sve one koji su inicirali sednicu da glasaju za nepoverenje. Zato se broj sa 62 sveo na 40 glasova - kaže on.

Marjanović smatra da je poziv na dijalog ključna poruka uoči izbora, dok istovremeno upozorava na, kako kaže, pokušaje osporavanja izbornog procesa.

- Mislim da je predsednik Aleksandar Vučić u prethodnom periodu poslao dve veoma važne poruke. Prva je poziv na dijalog. Pozvao je sve političke aktere - opozicione stranke, studente u blokadi i druge - da razgovaraju uoči izbora koje je najavio za jesen, kako bi se razgovaralo o izbornoj atmosferi i svim važnim pitanjima. S druge strane, vidimo da opozicija i blokaderski pokret već sada vode kampanju delegitimizacije izbornog procesa, poručujući da neće priznati rezultate ukoliko ne pobede - istakao je.

Foto: screenshot IG/avucic

- Njihova poruka je da će izbori biti legitimni samo ako oni pobede, a ukoliko pobedi Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić, onda izbori, po njima, neće biti legitimni. To je potpuno apsurdna situacija. Delegitimizacija izbornog procesa zapravo predstavlja pokušaj delegitimizacije čitavog političkog sistema države. Umesto da građanima ponude program, plan i viziju - kako bi privukli investitore, izgradili više puteva i železničkih pruga ili bolje pozicionirali Srbiju na međunarodnom planu - oni se, po mom mišljenju, bave kriminalizacijom, dehumanizacijom i relativizacijom rezultata koje su ostvarili predsednik Vučić i Srpska napredna stranka - naveo je.

Marjanović ocenjuje da opozicija nije ponudila konkretan program za građane i tvrdi da negativna kampanja, prema njegovom mišljenju, ne može biti dovoljna za izbornu pobedu.

- Mislim da nedostatak politike i politička mržnja nisu dovoljni za pobedu na izborima, a verujem da su i oni toga svesni. Zato se sada plasiraju istraživanja javnog mnjenja za koja smatram da nisu profesionalna, što se može videti i po uzorcima i metodologiji na kojoj su rađena. Cilj je, po mom mišljenju, da mobilišu deo svojih birača koje su u međuvremenu razočarali. Od takozvane blokaderske liste nismo čuli nikakav konkretan program niti plan za budućnost Srbije. Umesto toga, građani su mogli da vide prevrtanje kontejnera, napade na stranačke prostorije i političku mržnju. Verujem da većinska i pristojna Srbija ne želi da takvi ljudi vode državu - za Kurir televiziju, zaključio je Marjanović.

04:53 "NEDOSTATAK POLITIKE I MRŽNJA NISU DOVOLJNI ZA POBEDU": Marjanović o glasanju o Vladi, dijalogu i kampanji opozicije: "Bila je to politička predstava" Izvor: Kurir televizija

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