Slušaj vest

Ni na drugoj konstitutivnoj sednici REM-a nije izabran predsednik Saveta REM. Predložena su dva kandidata na mesto predsednika Saveta - Miloš Garić i Dubravka Valić Nedeljković. On je dobio četiri, a ona tri glasa u oba kruga. Ipak, nakon dva kruga glasanja, kako je Valić Nedeljković rekla medijima, predsednik nije izabran.

Sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koja je počela danas u 13 časova, završena je posle tri sata.

Sednicom je predsedavao najstariji član Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković, a predložena su dva kandidata na mesto predsednika Saveta - Miloš Garić i Dubravka Valić Nedeljković.

Kako je rekla Valić Nedeljković, dva puta se glasalo o predsedniku Saveta REM-a, ali do dogovora nije došlo. U prvom krugu je Miloš Garić dobio četiri glasa, a ona tri, što se ponovilo i u drugom krugu.

- Nastavićemo rad, u drugoj polovini avgusta je sledeća sednica - rekla je.

Garić je istakao da mu je žao što danas nisu došli do rešenja po prvoj tački dnevnog reda.

- Ne zato što ja nisam izabran, nego zato što je ovo važno za REM, za javnost, za državu, za medije. Nismo uspeli, osećamo svi izuzetnu odgovornost, nije nam prijatno, makar meni nije. Moram da se zahvalim svim kolegama koji su me predložili - rekao je Garić.

Predsednik Saveta REM nije izabran 20. jula na prvoj konstitutivnoj sednici tog tela, nakon što su dva kandidata - Miloš Garić i Mileva Malešević imali isti broj glasova, po četiri, što je nedovoljno za izbor. Prva konstitutivna sednica Saveta REM je održana nakon što je četvoro izabranih članova Saveta REM koji su ranije podneli ostavke na te funkcije, saopštilo da su, nakon usvajanja autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu tog tela.