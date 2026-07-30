VLADA SRBIJE: Utvrđeno više predloga zakona koji se odnose na dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim EU
Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici utvrdila je više predloga zakona koji se odnose na dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim Evropske unije, kao i na ispunjavanje obaveza predviđenih Reformskom agendom i procesom pristupanja Evropskoj uniji.
Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se olakšice za zapošljavanje novih lica usklađuju sa propisima o kontroli državne pomoći.
Članovi Vlade utvrdili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojim se nastavlja usklađivanje poreskog sistema Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti oporezivanja. Predložene izmene doprineće ispunjavanju obaveza iz pristupnih pregovora i obezbediti predvidiv i moderniji poreski okvir.
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je takođe danas utvrđen, predviđa izmene poreskih olakšica za zapošljavanje, u skladu sa pravilima o kontroli državne pomoći i strateškim obavezama Republike Srbije.
Utvrđen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, kojim se preciziraju ovlašćenja inspekcijskih organa, pomeraju rokovi za primenu pojedinih obaveza u vezi sa obeležavanjem duvanskih proizvoda i uvode nova pravila za evidentiranje i stavljanje u promet zatečenih zaliha.
Vlada je donela i Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova.
Novom Listom lekova omogućeno je proširenje Liste lekova novim inovativnim lekovima i značajno smanjenje participacije za 769 lekova sa Liste A1, čime će pacijenti plaćati manju participaciju za veliki broj terapija.
Odlukom se omogućava stavljanje u promet 145 novih lekova koji se izdaju na recept, uključujući inovativne terapije za retke, onkološke, kardiovaskularne i druge teške bolesti. Uvode se i brojni generički lekovi, što povećava dostupnost terapije i doprinosi većoj konkurenciji na tržištu lekova.
Članovi Vlade usvojili su uredbe o prestanku važenja Uredbe o izmeni Uredbe o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika i Uredbe o prestanku važenja Uredbe o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, čime je raspodela radnog vremena nastavnog osoblja vraćena na rešenja koja su važila pre njihovog donošenja.
Na univerzitetima i fakultetima ponovo se uspostavlja raspodela od 20 časova sedmično za poslove naučnoistraživačkog odnosno umetničkog rada i 20 časova za poslove nastave, dok se na akademijama i visokim školama strukovnih studija vraća raspodela od 10 časova za poslove stručnog odnosno umetničkog rada i 30 časova za poslove nastave.
Izmene iz 2025. godine bile su donete kao privremena mera radi omogućavanja nadoknade nastave tokom školskih godina 2024/2025. i 2025/2026, kada je zbog prekida nastave bilo neophodno povećati broj časova nastave. Kako su prestale okolnosti koje su uslovile takvo rešenje, Vlada je vratila prethodnu raspodelu radnog vremena, uvažavajući i zahteve predstavnika akademske zajednice da se navedene izmene stave van snage.
Na sednici je usvojena Strategija zaštite životne sredine – Zelena agenda za Republiku Srbiju za period do 2033. godine, dokument koji predstavlja okvir za dalje unapređenje stanja životne sredine, održivog razvoja i sprovođenje mera koje će doprineti boljem kvalitetu života svih građana.