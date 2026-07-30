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Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici utvrdila je više predloga zakona koji se odnose na dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim Evropske unije, kao i na ispunjavanje obaveza predviđenih Reformskom agendom i procesom pristupanja Evropskoj uniji.

Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se olakšice za zapošljavanje novih lica usklađuju sa propisima o kontroli državne pomoći.

Članovi Vlade utvrdili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojim se nastavlja usklađivanje poreskog sistema Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti oporezivanja. Predložene izmene doprineće ispunjavanju obaveza iz pristupnih pregovora i obezbediti predvidiv i moderniji poreski okvir.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je takođe danas utvrđen, predviđa izmene poreskih olakšica za zapošljavanje, u skladu sa pravilima o kontroli državne pomoći i strateškim obavezama Republike Srbije.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, kojim se preciziraju ovlašćenja inspekcijskih organa, pomeraju rokovi za primenu pojedinih obaveza u vezi sa obeležavanjem duvanskih proizvoda i uvode nova pravila za evidentiranje i stavljanje u promet zatečenih zaliha.

Vlada je donela i Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova.

Novom Listom lekova omogućeno je proširenje Liste lekova novim inovativnim lekovima i značajno smanjenje participacije za 769 lekova sa Liste A1, čime će pacijenti plaćati manju participaciju za veliki broj terapija.

Odlukom se omogućava stavljanje u promet 145 novih lekova koji se izdaju na recept, uključujući inovativne terapije za retke, onkološke, kardiovaskularne i druge teške bolesti. Uvode se i brojni generički lekovi, što povećava dostupnost terapije i doprinosi većoj konkurenciji na tržištu lekova.

Članovi Vlade usvojili su uredbe o prestanku važenja Uredbe o izmeni Uredbe o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika i Uredbe o prestanku važenja Uredbe o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, čime je raspodela radnog vremena nastavnog osoblja vraćena na rešenja koja su važila pre njihovog donošenja.

Na univerzitetima i fakultetima ponovo se uspostavlja raspodela od 20 časova sedmično za poslove naučnoistraživačkog odnosno umetničkog rada i 20 časova za poslove nastave, dok se na akademijama i visokim školama strukovnih studija vraća raspodela od 10 časova za poslove stručnog odnosno umetničkog rada i 30 časova za poslove nastave.

Izmene iz 2025. godine bile su donete kao privremena mera radi omogućavanja nadoknade nastave tokom školskih godina 2024/2025. i 2025/2026, kada je zbog prekida nastave bilo neophodno povećati broj časova nastave. Kako su prestale okolnosti koje su uslovile takvo rešenje, Vlada je vratila prethodnu raspodelu radnog vremena, uvažavajući i zahteve predstavnika akademske zajednice da se navedene izmene stave van snage.