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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocenio je da vlada Aljbina Kurtija ponovo pokazuje nepoštovanje vladavine prava i prava Srba na KiM.

Đurić je naveo da je u proteklih nekoliko dana zabeleženo više poteza koje je ocenio kao pritisak na srpsku zajednicu.

"U proteklih nekoliko dana videli smo rušenje srpske imovine na jezeru Gazivode uprkos sudskim postupcima koji su u toku i upozorenjima Evropske unije, nelegalne radove unutar zaštićene zone Visokih Dečana, suprotno zakonodavstvu Kosova i sporazumu iz 2020. godine, kao i nove administrativne prepreke usmerene na otežavanje dolaska hodočasnika Srpske pravoslavne crkve", naveo je Đurić na mreži „X“.

Prema njegovim rečima, to nisu izolovani tehnički problemi, već deo šireg obrasca postupanja.

"To nisu izolovana tehnička pitanja. Ona predstavljaju nameran obrazac pritiska na imovinska prava Srba, slobodu veroispovesti i lokalitet Visoki Dečani, koji se nalazi na Listi svetske baštine Uneska", poručio je Đurić.

On je pozvao međunarodno prisustvo na Kosovu da reaguje.

"Čvrsto verujem da međunarodno prisustvo, Evropska unija, Oebs i Kfor, u okviru svojih nadležnosti, treba odlučno da reaguju kako bi zaustavili ovakvo stvaranje svršenog čina i zaštitili vladavinu prava", zaključio je Đurić.

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