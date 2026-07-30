"RAZGOVORI UZ TRADICIONALNO SRPSKO GOSTOPRIMSTVO" Vučić predstavio šeiku Bin Zajedu viziju Srbije za EXPO 2027, nakon čega je u njegovu čast priredio večeru
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu viziju Srbije za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027, nakon čega je u njegovu čast priredio večeru.
"Tokom susreta sa šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom predstavio sam viziju Srbije za EXPO 2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati", naveo je Vučić i dodao:
"Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu. Uveren sam da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa partnerima iz celog sveta.
Razgovore smo nastavili u prijatnoj i srdačnoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Osvrnuli smo se na rezultate koje smo ostvarili tokom prethodnih godina i razmenili mišljenja o novim mogućnostima za dalji razvoj saradnje. Brojni projekti koje smo realizovali potvrđuju koliko možemo da postignemo kada postoji zajednička vizija i jasni ciljevi".