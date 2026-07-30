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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu viziju Srbije za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027, nakon čega je u njegovu čast priredio večeru.

"Tokom susreta sa šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom predstavio sam viziju Srbije za EXPO 2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati", naveo je Vučić i dodao:

"Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu. Uveren sam da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa partnerima iz celog sveta.