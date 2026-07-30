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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće naredna dva dana na jugoistoku Srbije, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će u petak, 31. jula u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u Selu Vasilj i posetiti manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.

U subotu 1. avgusta on će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvia Babušnica, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs

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