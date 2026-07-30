Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredna dva dana boraviće na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Knjaževac, Svrljig i Babušnicu.
Politika
VUČIĆ NAREDNA DVA DANA NA JUGOISTOKU SRBIJE: Predsednik obilazi Knjaževac, Svrljig i Babušnicu, poznat i detaljan plan posete
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće naredna dva dana na jugoistoku Srbije, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik će u petak, 31. jula u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u Selu Vasilj i posetiti manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.
U subotu 1. avgusta on će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvia Babušnica, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs
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