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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić objavila je snimak sa današnjeg otvaranja vidikovca na Kablaru, navodeći da su danas uspeli da dovedu predsednika Srbije Aleksandra Vučića na staklo.

U kadrovima koje je Brnabić objavila na svom instagram nalogu, vidi se da je ona dobila prvu kartu za vidikovac, kao i svečani doček koji je priređen predsedniku Srbije.

Predsednik Vučić danas je svečano otvorio stakleni vidikovac "Kablar" na planini Kablar, kod Čačka, i poručio da će sa ovog mesta stotine hiljada ljudi moći da vidi čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-kablarske klisure.

Vučić je naveo da je veoma srećan što je na tom mestu i citirao reči Milutina Uskokovića da zavičaj nije samo zemlja na kojoj smo rođeni, već je sve ono što smo u njoj zauvek ostavili.
"Danas, na jednom od najlepših mesta u Srbiji, na vrhu Kablara, iznad Ovčarsko-kablarske klisure, zajedno obeležavamo otvaranje ovog vidikovca. Prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji i jednog od najatraktivnijih u čitavoj Evropi", poručio je on.

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