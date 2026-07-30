U kadrovima koje je Brnabić objavila na svom instagram nalogu, vidi se da je ona dobila prvu kartu za vidikovac, kao i svečani doček koji je priređen predsedniku Srbije.

Vučić je naveo da je veoma srećan što je na tom mestu i citirao reči Milutina Uskokovića da zavičaj nije samo zemlja na kojoj smo rođeni, već je sve ono što smo u njoj zauvek ostavili.

"Danas, na jednom od najlepših mesta u Srbiji, na vrhu Kablara, iznad Ovčarsko-kablarske klisure, zajedno obeležavamo otvaranje ovog vidikovca. Prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji i jednog od najatraktivnijih u čitavoj Evropi", poručio je on.