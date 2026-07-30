"USPELI SMO DA DOVEDEMO PREDSEDNIKA NA STAKLO" Hit snimak sa otvaranja vidikovca na Kablaru: Evo kome je Vučić dao prvu kartu (VIDEO)
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić objavila je snimak sa današnjeg otvaranja vidikovca na Kablaru, navodeći da su danas uspeli da dovedu predsednika Srbije Aleksandra Vučića na staklo.
U kadrovima koje je Brnabić objavila na svom instagram nalogu, vidi se da je ona dobila prvu kartu za vidikovac, kao i svečani doček koji je priređen predsedniku Srbije.
Predsednik Vučić danas je svečano otvorio stakleni vidikovac "Kablar" na planini Kablar, kod Čačka, i poručio da će sa ovog mesta stotine hiljada ljudi moći da vidi čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-kablarske klisure.
Vučić je naveo da je veoma srećan što je na tom mestu i citirao reči Milutina Uskokovića da zavičaj nije samo zemlja na kojoj smo rođeni, već je sve ono što smo u njoj zauvek ostavili.
"Danas, na jednom od najlepših mesta u Srbiji, na vrhu Kablara, iznad Ovčarsko-kablarske klisure, zajedno obeležavamo otvaranje ovog vidikovca. Prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji i jednog od najatraktivnijih u čitavoj Evropi", poručio je on.