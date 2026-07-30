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"Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust. Ali za to ste me napadali pre dva meseca, rekli ste: Zlikovac bi mogao da nam raspiše izbore za holidej". Ovo je rekao predsednik Aleksandar Vučić danas na Kablaru, na svečanom otvaranju staklene atrakcije sa koje se pruža prelepa panorama.

I ne da nema sumnje da se izbori približavaju i da je kampanja praktično uveliko u toku, već su se i stvorili zakonski uslovi da se oni raspišu, nakon jučerašnje sednice u Narodnoj skupštini na kojoj nije izglasano nepoverenje Vladi.

Pitanje datuma je ipak i dalje pitanje od million dolara, čak i kao takvo, možda i najmanje bitno. A pitanje da li će bilo koji datum, onima koji su antirežimski politički akteri, "odgovarati", je pitanje na koje se može odgovoriti rečenicom: "Političar misli kada je pravi kalendarski trenutak, a državnik misli o sledećoj generaciji".

Više o ovoj temi, u večerašnjoj emisiji "Usijanje", na Kurir televiziji, govorili su Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke, Ibro Ibrahimović, član predsedništva SPS i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

- Kada je reč o izborima, mi smo takođe pozivali da se oni održe u tom periodu. Naš predsednik je ranije rekao da bi leto možda bilo najbolje vreme za održavanje izbora, uz šalu da bi, dok su neki na svojim destinacijama, građani koji žele promene mogli da izađu na biračka mesta i glasaju. Nije suština samo u tome ko će dobiti izbore, jer je i dalje izvesno da će vladajuća koalicija osvojiti većinu - rekla je Radeta.

Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke Foto: Kurir Televizija

Pripreme za izborni proces

Potpredsednica SRS smatra da je, nakon prethodnog perioda tenzija, ključno da nadležni organi budu spremni za sve faze izbornog procesa i da izbori proteknu u stabilnoj atmosferi.

- Međutim, ono što je mnogo važnije jeste ono što slušamo mesecima - šta će se dešavati tokom izborne kampanje, na sam dan izbora i nakon objavljivanja rezultata. Upravo o tome nadležni državni organi moraju da vode računa. Političke stranke će se baviti kampanjom, ali pripreme za izbore moraju biti ozbiljne i ne sme se dozvoliti da bilo šta iznenadi državu. Posle svega što smo prošli u prethodnih godinu i po dana, odnosno skoro 20 meseci, videli smo različite situacije i ne možemo sebi dozvoliti da budemo nepripremljeni - istakla je.

Obrknežev je podsetio na politička dešavanja tokom prethodnog perioda, ocenjujući da su nakon brojnih zahteva usledile velike tenzije i protesti širom Srbije.

- Aleksandar Vučić je ispunio praktično sve zahteve koji su bili postavljeni. Počevši od prva četiri zahteva, kojih se danas gotovo niko više ne seća, pa do narednih zahteva i priče o prelaznoj vladi. Prelazna vlada nije nešto što postoji kao institut u političkoj teoriji. Kasnije se pojavila i ideja o izborima, ali je nakon toga usledio period velikih tenzija. Bili su to, kako se tada govorilo, "pakleni meseci", ne zbog vremenskih uslova, već zbog dešavanja na ulicama. Setimo se blokada i incidenata u Vrbasu, Novom Sadu, Nišu, Valjevu, Bogatiću, Zaječaru i drugim mestima - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

- Nakon toga je došlo do određenog zatišja. Mislim da su i sami organizatori shvatili da od takvog pristupa nema ništa i da se mora drugačije. Država je postupala odgovorno i državnički. Najvažnije je što je predsednik države ispunio ono što je, po mom mišljenju, bio najvažniji zahtev građana - da se dođe do kakvog-takvog društvenog poverenja. Kada uporedimo ovaj period sa onim od pre godinu dana, razlika je ogromna. Tada smo imali veoma napetu atmosferu, blokade, sukobe i podele među ljudima. Danas se odnosi polako popravljaju, tenzije se smanjuju i ljudi dolaze do zaključka da je potrebno da se politička pitanja rešavaju kroz izbore i institucije - izjasnio se.

Ibrahimović je ocenio da se politička podrška gradi na rezultatima prethodnog rada i istakao poteze vlasti koje, kako navodi, predstavljaju osnov za predstojeću kampanju.

- Vladajuća koalicija je praktično u kampanji od prvog dana nakon završenih prethodnih izbora. Uostalom, političke stranke su stalno u kampanji, a posebno kada imate rezultate iza sebe. Od trenutka kada je država preuzeta u veoma teškom ekonomskom stanju, preko reformi koje su sprovedene, uključujući penzioni sistem i javni sektor, pa do toga da danas imamo veće plate i penzije i njihovu redovnu isplatu - rekao je.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije Foto: Kurir Televizija

- Tu je i razvoj infrastrukture, izgradnja puteva i drugih projekata. Ne znam na osnovu čega bi bilo koja vlast izlazila pred građane, osim na osnovu onoga što je uradila u prethodnom periodu i onoga što planira da uradi u budućnosti. Kada govorimo o prošlogodišnjim dešavanjima, važno je pomenuti i pritisak na policijske kapacitete. Policija ima ograničene ljudske resurse, a tada su postojale gotovo svakodnevne blokade i pokušaji da se ti resursi iscrpe. Druga stvar koju danas možemo jasnije da sagledamo jeste da je veliki deo svega toga bio svojevrsni marketinški projekat. Termin "ćaci", koji se pojavio na početku, predstavljao je pokušaj da se jedan deo društva potpuno stigmatizuje i predstavi kao nepismen, neobrazovan i primitivan - za emisiju "Usijanje", objasnio je Ibrahimović.

03:20 "NEĆE POBEDITI ONAJ KO BUČNIJE PROTESTUJE, VEĆ ONAJ KO PONUDI REŠENJE!" Gosti emisije "Usijanje" o datumu koji svi čekaju: "Ne sme ništa da nas iznenadi" Izvor: Kurir televizija

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