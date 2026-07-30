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Potpredsednik Vlade Italije i ministar infrastrukture i saobraćaja Mateo Salvini boravio je u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje je sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i predstavnicima Vlade Srbije razgovarao o infrastrukturnim projektima, privrednoj saradnji i evropskoj budućnosti dveju zemalja. Jedan od najvažnijih projekata razmatranih tokom posete jeste obnova železničkog koridora Beograd–Trst, koji bi Srbiji omogućio snažnije povezivanje sa jednom od najznačajnijih evropskih luka.

Salvini je posetio i gradilište kompleksa Ekspo 2027, ističući da je u Beogradu zatekao dinamičnu i modernu prestonicu, ispunjenu energijom i velikim razvojnim projektima. Prema njegovim rečima, Srbija je strateški partner Italije na Balkanu, dok predstojeća specijalizovana izložba predstavlja veliku priliku za nova ulaganja, partnerstva i još snažnije prisustvo italijanskih kompanija na srpskom tržištu.

U intervjuu govori o prijateljstvu sa predsednikom Vučićem, ekonomskom napretku Srbije, železničkom povezivanju Beograda i Trsta, saradnji dveju država, ali i nepravednom odnosu dela Brisela prema Srbiji, koja godinama čeka na članstvo u Evropskoj uniji dok se za pojedine zemlje pokušavaju otvoriti povlašćeni putevi.

Ovo je Vaša prva zvanična poseta Srbiji. Kakav je Vaš prvi utisak o Beogradu i kako ocenjujete ekonomski napredak Srbije?

– Bila je to poseta koju sam dugo želeo da ostvarim. Zatekao sam dinamičan i moderan Beograd, pun gradilišta i energije. Oseća se da je ovo zemlja koja gleda u budućnost i odlučno ulaže u infrastrukturu, mobilnost i razvoj.

Želim da zahvalim svom prijatelju Aleksandru Vučiću na izuzetnom gostoprimstvu ukazanom italijanskoj delegaciji. Imao sam zadovoljstvo da se sastanem i sa brojnim predstavnicima Vlade Srbije, a u svim razgovorima vladala je atmosfera velike srdačnosti, saradnje i konkretnosti. Takvi odnosi potvrđuju čvrstinu prijateljstva između naših zemalja.

Italija Srbiju smatra strateškim partnerom na Balkanu. Mogućnosti za saradnju su brojne, a svrha ove misije upravo je dodatno učvršćivanje već odličnih odnosa i stvaranje novih prilika za razvoj obe zemlje.

U Srbiji posluju brojne italijanske kompanije i investitori. Jeste li razgovarali sa nekima od njih i kakve su Vam utiske preneli o poslovnom okruženju i tržištu naše zemlje?

– Da, u Ambasadi Italije u Beogradu sam se sastao sa predstavnicima „Sistema Italija“ i pažljivo saslušao njihova iskustva. Italijanske kompanije koje posluju u Srbiji predstavljaju izuzetnu vrednost i pokazuju koliko su ekonomski odnosi između naših zemalja već snažni.

Dobio sam potvrdu da postoje velike mogućnosti za dalji rast. Srbija prolazi kroz period velikih infrastrukturnih ulaganja, a italijanske kompanije, zahvaljujući kvalitetu, iskustvu i znanju koje ih odlikuje, mogu imati vodeću ulogu u ovoj fazi razvoja, čak i u veoma konkurentnom međunarodnom okruženju.

Posebno mislim na Ekspo 2027 u Beogradu, čije sam gradilište lično posetio. Taj događaj biće izuzetna međunarodna pozornica i velika prilika da dodatno ojačamo prisustvo italijanskih kompanija, razvijemo nova partnerstva i predstavimo ono najbolje iz našeg proizvodnog sistema. Italija će u tome učestvovati sa punim uverenjem i siguran sam da će Ekspo još više približiti naše dve zemlje.

Kakav je Vaš stav o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i kako gledate na to što se pojedinim zemljama daje prednost u odnosu na Srbiju?

– Uvek sam zastupao stav da Srbija zaslužuje da postane članica Evropske unije i da njen napredak mora biti ocenjivan ozbiljno, objektivno i bez dvostrukih standarda.

Ne podržavam odnos jednog dela Brisela, koji, čini se, želi da stvori povlašćene trake za pojedine zemlje, pri čemu pre svega mislim na Ukrajinu, dok Srbija čeka godinama, uprkos tome što je prešla dug put približavanja Evropi. Ne sme biti favorizovanja niti prečica. Pravila moraju biti jednaka za sve, a zasluge se uvek moraju uvažavati.

Italija je istorijski prijatelj Srbije i nastaviću da podržavam proširenje zasnovano na ispunjavanju obaveza i poštovanju zajedničkih kriterijuma, a ne na procenama koje diktira trenutna politička računica.

Možete li nam reći nešto više o projektu obnove železničke veze Beograd–Trst? Koji su naredni koraci i koliko je ovaj projekat važan za srpsku i italijansku privredu?

– Železnički koridor Beograd–Trst jedan je od strateških projekata na kojima smo radili tokom ove misije. Svi srpski ministri sa kojima sam razgovarao označili su ga kao zajednički prioritet.

Reč je o infrastrukturi koja povezuje četiri zemlje i čija će realizacija zahtevati vreme. Italija je izrazila spremnost da preuzme vodeću ulogu u projektovanju koridora, kako za putnički tako, pre svega, i za teretni saobraćaj.

Direktno povezivanje Trsta i Beograda značilo bi jačanje uloge tršćanske luke kao ulazne kapije ka Zapadnom Balkanu, otvaranje novih prilika za kompanije, povećanje trgovinske razmene i jačanje konkurentnosti obe naše privrede. To je projekat okrenut narednim decenijama, koji bi mogao da donese istinski preokret čitavom regionu.

Jeste li sa predsednikom Vučićem razgovarali i o širim pitanjima, poput migracija, energetske bezbednosti i evropske budućnosti?

– Da. Razgovor sa predsednikom Vučićem bio je veoma pozitivan i obuhvatio je različite strateške teme – od infrastrukture i saobraćaja do saradnje Italije i Srbije u suočavanju sa najvažnijim evropskim izazovima.