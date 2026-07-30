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Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan pokrenuo je tokom posete Beogradu inicijativu za dodelu stipendija za srpske studente na univerzitetima u UAE u različitim disciplinama, sa fokusom na nauku, tehnologiju i veštačku inteligenciju, objavljeno je na njegovom Instagram nalogu.

Inicijativa šeika bin Zajeda, kako je navedeno, odražava njegovu posvećenost jačanju naučne saradnje i izgradnji obrazovnog partnerstva između dve zemlje, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zahvalnost na toj inicijativi i istakao njen značaj za produbljivanje odnosa dve zemlje.

U objavi se navodi da je Bin Zajed u Beogradu sa Vučićem razgovarao o saradnji između dve zemlje, posebno u oblastima ekonomske, investicione i trgovinske saradnje, kao i o obnovljivoj energiji i drugim oblastima koje su razvojni prioriteti Srbije.

Dvojica predsednika razgovarali su tokom radne posete Bin Zajeda Srbiji, a u okviru sveobuhvatnog strateškog i ekonomskog partnerstva dve zemlje, navedeno je u objavi.

Srbija i UAE potvrdili su zajedničku posvećenost nastavku razvoja odnosa i izgradnji partnerstava za održivi razvoj koja će doneti rast i prosperitet obema zemljama i njihovim narodima, a šefovi države, kako je objavljeno, razgovarali su i o regionalnim i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa.

Kurir.rs/RTS

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