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"Hapšenje šiptarskog špijuna u Kraljevu je akcija koja zaslužuje sve čestitke", naveo je Vulin i dodao:

"Ponosan sam na svakog pripadnika BIA, UKP i tužilaštva koji su učestvovali u akciji koja vraća nadu da će izdajnici koji sarađuju sa šiptarskim službama biti otkriveni i uhapšeni, a nadam se i da će im suđenje biti javno. Srbija je država i ima ljude koji je vole ali i umeju da je brane. Čestitam rukovodstvu i pripadnicima BIA, UKP i tužilaštva na uspehu i želim im da tako i nastave".