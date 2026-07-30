VULIN O HAPŠENJU OSUMNJIČENOG ZA ŠPIJUNAŽU: Srbija ima ljude koji je vole ali i umeju da je brane
Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin pohvalio je akciju u kojoj je danas u Kraljevu uhapšen R. T. (46) iz Istoka, AP KiM, koji je optužen za špijunažu.
"Hapšenje šiptarskog špijuna u Kraljevu je akcija koja zaslužuje sve čestitke", naveo je Vulin i dodao:
"Ponosan sam na svakog pripadnika BIA, UKP i tužilaštva koji su učestvovali u akciji koja vraća nadu da će izdajnici koji sarađuju sa šiptarskim službama biti otkriveni i uhapšeni, a nadam se i da će im suđenje biti javno. Srbija je država i ima ljude koji je vole ali i umeju da je brane. Čestitam rukovodstvu i pripadnicima BIA, UKP i tužilaštva na uspehu i želim im da tako i nastave".
Podsetimo, sumnja se da je R.T. u dužem vremenskom periodu bio u saradničkom odnosu sa Albanskom obaveštajnom službom, koja deluje na području AP KiM i da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka i saznanja o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vosjke Republike Srbije, MUP Republike Srbije i drugih bezbednosnih struktura naše zemlje, a što je za posledicu imalo hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih kosovskih institucija i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i severa KiM.