Politika
KULA BEOGRAD SIJA U BOJAMA ZASTAVA SRBIJE I UAE! Mali objavio snimak: Neraskidive veze posledica velikog, iskrenog prijateljstva predsednika Vučića i Bin Zajeda
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Kula Beograd zasijala je večeras u bojama srpske zastave i zastave Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Time je ukazana čast gostu, predsedniku UAE Mohamedu bin Zajednu Al Nahjanu.
"Zastave Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata na Kuli Beograd", naveo je ministar finansija Siniša Mali u objavi na Instagramu, gde je podelio snimak Kule Beograd.
"Ponosni smo na snažne i neraskidive veze Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje su posledica velikog, iskrenog prijateljstva između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika UAE šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana", dodao je Mali.
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