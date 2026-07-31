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Go­mi­le fi­l­mo­va i knji­ga u pro­šlom ve­ku sni­mlje­no je o ta­ko­zva­nim po­ro­di­ca­ma ko­je dr­že do se­be, ko­je su, da bi sa­ču­va­le ugled u za­jed­ni­ci, svo­je pro­ble­me gu­ra­le pod te­pih dok ih đu­bre ni­je za­tr­pa­lo. U jav­nos­ti su se po­ja­vlji­va­li le­po obu­če­ni i dos­to­jan­stve­ni, dok su im se si­no­vi dro­gi­ra­li, će­r­ke be­ža­le sa pro­pa­li­ca­ma, so­ba­ri­ce ra­đa­le va­n­bra­č­nu de­cu, a stri­če­vi be­ža­li u inos­tran­stvo od op­tu­žbi za pe­do­fi­li­ju. a on­da jed­nog le­pog da­na ne­ko od njih sko­či kroz pro­zor po­ro­di­č­ne pa­la­te i klu­p­ko po­č­ne da se od­mo­ta­va.

Sve do pre me­sec-dva me­đu opo­zi­cio­nim stran­ka­ma i stu­den­ti­ma blo­ka­de­ri­ma va­žio je pre­ću­t­ni spo­ra­zum o ne­na­pa­da­nju. U blo­ka­de­r­skim me­di­ji­ma i na dru­štve­nim mre­ža­ma vla­da­la je idi­la: svi smo le­pi i pa­me­t­ni i po­be­đu­je­mo na izbo­ri­ma, a pe­tlo­vi­ma ko­ji bi di­so­nan­t­no za­ku­ku­ri­ka­li i pos­ta­vi­li ne­zgod­no pi­ta­nje ki­da­na je gla­va. Sva­ka kri­ti­ka blo­ka­de­r­ske pra­k­se - teo­ri­ja se ni­je do­vo­di­la u pi­ta­nje, ta je do­g­ma bi­la neu­pi­t­ni­ja od ve­r­ske - pro­gla­ša­va­na je za ra­zbi­ja­nje je­din­stva u ko­ri­st Vu­či­ća, a kri­ti­ča­ri za bo­to­ve vla­sti i agen­te Ud­be.

Ali ne mo­žeš sve vre­me la­ga­ti sve lju­de.

Pr­vi ozbi­ljan su­kob oko stu­den­t­skih za­h­te­va - da im opo­zi­ci­ja pre­da sve svo­je re­su­r­se i po­tom se sklo­ni s pu­ta - iza­zvao je pu­ko­ti­nu na ovoj idi­li­č­noj sli­ci, ko­ja se ni­je da­la za­kr­pi­ti. A kad je bra­na pu­kla, za­re­đa­le su se sva­đe sa svih stra­na. Stu­den­ti i nji­ho­vi si­m­pa­ti­ze­ri pro­tiv Đi­la­sa, De­mo­krat­ska stran­ka pro­tiv Po­kre­ta slo­bod­nih gra­đa­na, pa pro­tiv Go­ra­na Je­ši­ća, blo­ka­de­ri pro­tiv Ro­do­lju­ba Ša­bi­ća jer je ušao u REM, blo­ka­de­ri u od­bra­ni tu­ži­te­lj­ke Ja­smi­ne Pau­no­vić pro­tiv zdra­vog ra­zu­ma.

Sve to, u osno­vi, gra­đa­ne Sr­bi­je ne bi tre­ba­lo da se ti­če i ni­je ni­šta no­vo. Kad se mno­go kro­ko­di­la na­đe u ma­loj ba­ri, šta će ne­go je­dan da gri­zu. Ali ima je­dan gvi­nt, što bi re­kli ma­n­gu­pi.

Svi ovi na­pred po­me­nu­ti lju­di i že­ne, bi­lo da su iz par­la­men­tar­nih opo­zi­cio­nih stra­na­ka, bi­lo da pre­te­n­du­ju na me­sto u po­sla­ni­č­kim klu­pa­ma, nu­de se gra­đa­ni­ma Sr­bi­je za vr­še­nje vla­sti i vo­đe­nje dr­ža­ve. Što je na­če­l­no u re­du, jer sva­ko ima pra­vo da bi­ra i da bu­de bi­ran.

Me­đu­tim.

Sve dok ni­su izbi­le ove sva­đe, oni su do­bro ču­va­li i po­kri­va­li jed­ni dru­ge. Za­to tek sa­da sa­zna­je­mo da je je­dan uzeo mi­lio­ne od svo­jih stra­na­č­kih ko­le­ga, da je dru­gi mu­fljuz, tre­ći psi­ho­pa­ta, če­tvr­ti tru­la ja­bu­ka, pe­ti da ra­spo­la­že imo­vi­nom či­je po­re­klo ne mo­že da se obja­sni za­ko­ni­tim pri­ho­di­ma, še­sti iz­mi­slio po­ro­di­č­no sta­blo.

O mo­ra­lu da ne pri­ča­mo: šo­vi­ni­sti­č­ke i ra­si­sti­č­ke fra­ze nji­ma su kao do­bar dan, psu­ju, vre­đa­ju de­cu po­li­ti­č­kih pro­ti­v­ni­ka na na­j­stra­šni­ji na­čin, ili, bu­di­mo otvo­re­ni, za­stu­pa­ju na­j­bla­že re­če­no su­ma­nu­te teo­ri­je da unu­tra­šnjost na­še pla­ne­te na­sta­nja­va ne­ka ci­vi­li­za­ci­ja ra­zvi­je­ni­ja od na­še. Si­gu­r­no ima i onih što ve­ru­ju da u ra­di­ju ži­ve ma­li lju­di, ali još ni­su sti­gli na red za po­d­ka­st.

Ti i ta­kvi, me­đu­tim, ni­su tek obi­č­ni blo­ka­de­r­ski gla­sa­či. Ne, oni su nji­ho­vi kan­di­da­ti za na­j­vi­še fu­n­k­ci­je u dr­ža­vi! I dok ni­je pu­kla ti­kva, opo­zi­ci­ja i nji­ho­vi me­di­ji nu­di­li su nam ih le­po upa­ko­va­ne, sa ma­šni­com na vr­hu. A zna­li su s ki­me ima­ju po­sla.

Tek pu­ki slu­čaj ot­krio nam je isti­nu.

A isti­na je da su nam uva­lji­va­li tru­le ja­bu­ke na ve­li­ko!