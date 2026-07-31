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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće naredna dva dana na jugoistoku Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u Selu Vasilj i posetiti manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.

U subotu, 1. avgusta, on će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo u Babušnici.

Kurir.rs

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