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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti snažnom porukom na svom Instagram nalogu, naglasivši da su sloga, mir i jedinstvo jedini pravi put za budućnost i dalji razvoj naše zemlje.

- Mi hoćemo da budemo ujedinjeni. Mi nećemo da se svađamo. Ujedinjena Srbija pobeđuje - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu i dodao: "Mi ne želimo sukobe i svađe, mi želimo mir, napredak i da budemo ujedinjeni."

Inače, predsednik Vučić će danas i sutra boraviti na jugoistoku Srbije. On će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u selu Vasilj i posetiti čuvenu manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu, dok će sutra obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo u Babušnici.

Kurir.rs

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