Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti snažnom porukom na svom Instagram nalogu, naglasivši da su sloga, mir i jedinstvo jedini pravi put za budućnost i dalji razvoj naše zemlje.

- Mi hoćemo da budemo ujedinjeni. Mi nećemo da se svađamo. Ujedinjena Srbija pobeđuje - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu i dodao: "Mi ne želimo sukobe i svađe, mi želimo mir, napredak i da budemo ujedinjeni."