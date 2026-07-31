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Čak i najžešći kritičari vlasti i istaknuti predstavnici blokadera više ne mogu da sakriju istinu – politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke u čijem su fokusu životni standard, bolji život građana i stabilnost daje rezultate koje narod prepoznaje. U svojim javnim nastupima, dvojica blokadera otvoreno su priznala da Vučić jedini razume šta su stvarni prioriteti naroda.

Tako je Alek Kavčić javno poslao poruku opoziciji i blokaderskom pokretu da uče od predsednika Vučića kako se vodi politika u direktnom interesu građana.

- Hajde da izvučemo lekciju. Hajde da izvučemo lekciju i ja se nadam da možda neko sluša ovo i od ovih studenata i studentskog pokreta i ljudi koji rade kampanju. Pogledajte kako kampanju radi Aleksandar Vučić i SNS. Uvek je to kampanja ličnog džepa, kampanja novčanika. Kampanja koja uvek kaže 'sutra ćeš bolje živeti'. I tačno znaju da je to glavna tema. To je tema koja je bitna i glasačima opozicije i glasačima vlasti. Ali mi ne vidimo u ovom trenutku da se opozicija uopšte bavi tim temama. I studentski pokret isto - rekao je Kavčić.

Da blokaderski prvaci i njihovi ideolozi vrlo dobro razumeju zašto narod godinama pruža apsolutnu podršku Aleksandru Vučiću, potvrdio je i direktor nedeljnika "Vreme" Stevan Ristić. On je istakao da su finansijska sigurnost, redovnost isplata i njihov konstantni rast temelji poverenja koje građani imaju u predsednika. Ristić je otvoreno priznao da najstariji sugrađani jasno vide brigu države i rast svojih primanja.

- Najstariji sugrađani nisu spremni da rizikuju. I tu mi se čini da strana koja će nastupati na izborima protiv Vučića ne sme da zanemari taj momenat da posebno stariji sugrađani vole sigurnost. Često ćete čuti od njih: 'Redovne su penzije, te penzije rastu.' Nema veze što je potrošačka korpa porasla, ali te penzije nominalno rastu! - istakao je Ristić.

Kada čak i dežurni blokaderski analitičari javno moraju da kapituliraju pred činjenicama i priznaju da Vučić nepogrešivo brine o penzijama, novčaniku i sigurnosti svakog čoveka, zaključak se nameće sam. Narod glasa za stabilnost, redovna primanja i izvesnu budućnost, dok opoziciji i blokaderima ostaje samo da uče lekcije koje godinama ne uspevaju da savladaju.