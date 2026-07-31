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Predrag Arsić, advokat porodice Jakšić čiji je hotel "Jezero" na Gazivodama juče srušen, izjavio je da postoji bojazan da takav pristup prištinskih vlasti postane praksa svuda gde žive Srbi na Kosovu!

Arsić je rekao da je porodici Jakšić 14. jula uručen zahtev da napuste svoju imovinu, a predali su im ga radnici preduzeća „Ibar-Lepenac“.

- U njemu nije bilo pozivanje ni na jedan dokument kojim bi se se pokazalo na osnovu čega preduzeće polaže pravo na vlasništvo nad imovinom porodice Jakšić. Iako nema pravnog osnova, to nije sprečilo zaposlene JP "Ibar-Lepenac" da sa teškom mehanizacijom i policijom tokom noći sruše imovinu porodice, koju su ostavili na ulici - rekao je Arsić za RTS.

1/6 Vidi galeriju rušenje hotela porodice Jakšić na Gazivodama Foto: Youtube

On je podvukao da nisu uvažena prava vlasnika i podsetio da je podneta tužba protiv preduzeća "Ibar-Lepenac", kao i krivična prijava protiv direktora Faruka Mujke. Međutim, iako ročište po toj tužbi zakazano za 12. avgust, to policiju nije sprečilo da sruši hotel!

- Bojim se da će ovaj slučaj postati praksa prištinskih vlasti da oduzimaju imovinu Srba. Nama ostaje samo parnični postupak koji vodimo pred Osnovnim sudom u Mitrovici. Nadam se da ćemo uspeti - kazao je Arsić.

On je ponovio da postoji strah da će u narednim mesecima uslediti slični slučajevi svuda gde žive Srbi na Kosovu.

- Takve radnje se sprovode selektivno, samo tamo gde žive Srbi - naglasio je Arsić.

Motel "Jezero“ na Gazivodama srušen je juče nakon što su radnici preduzeća "Ibar-Lepenac", zajedno s pripadnicima Kosovske policije, ušli u objekat i obavestili vlasnike da ga napuste. Rušenju su prisustvovali pripadnici Euleksa, zajedno sa Kforom. Misija Euleksa saopštila je da prati slučaj rušenja motela i plažnog bara "Jezero", ali bez više detalja.



Vlasnici motela, Jordan i n jegov sin Aleksandar Jakšić, kazali su za Kosovo onlajn da nisu očekivali da će do toga doći, jer su podneli tužbu protiv kompanije „Ibar-Lepenac“, te da je sudski postupak u toku.

Foto: Printscreen/Kosovo Online

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da nastavak rušenja objekata u opštini Zubin Potok, konkretno privatnog objekta porodice Jakšić kod jezera Gazivode, predstavlja dokaz politike Aljbina Kurtija koja je, kako navode, usmerena na rušenje, devastaciju, uzurpaciju i gaženje svega srpskog na prostoru Kosova.

Reagovale su i nevladine organizacije sa severa Kosova, navodeći da je rušenjem tog motela po nalogu direktora preduzeća „Ibar-Lepenac“ Faruka Mujke, urušen ustavnopravni poredak na Kosovu.

Kurir Politika/Kosovo onlajn