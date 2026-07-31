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Gosti emisije "Redakcija" bili su Nebojša Obrknežev, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, i Srđan Barac, savetnik ministra za evrointegracije, koji su analizirali odnose na političkoj sceni, ponašanje vlasti i opozicije, kao i pitanje odgovornosti političkih aktera.

Tema izbora otvorena je nakon izjave predsednika Aleksandra Vučića da prema poslednjim istraživanjima rejting SNS raste, dok podrška opoziciji i blokaderima opada, kao i njegovog poziva da svi učesnici izbora unapred kažu da će priznati rezultate.

"Za dijalog su potrebne dve strane"

Nebojša Obrknežev ocenio je da je društveni dijalog danas važniji nego ikada, ali da za njega mora da postoji spremnost svih učesnika.

On je podsetio da su se građani Srbije kroz istoriju najčešće ujedinjavali u najtežim trenucima.

- Tačno je da se svaki put kada je Srbija bila u veoma teškom stanju narod nekako ujedinjavao. Ali sada imamo jednu veoma neobičnu situaciju koja traje duže vreme. Kada neko konstantno generiše određeni mehanizam, kada imate određene televizije i medijske platforme, potom imate opoziciju koja je krenula u nešto, a na kraju nije ni znala da će biti izopštena od svega. Podržavali su jednu nedefinisanu masu, sa nedefinisanom politikom, sa nedefinisanim onim što nude, i na kraju ih je to nedefinisano skroz izopštilo. Suština je zapravo da svi međusobno razgovaramo, da dođemo do društvenog konsenzusa i pomirenja - objasnio je on.

On je dodao da je predsednik Srbije više puta pozivao na razgovore.

- Predsednik države je preko 200 puta govorio o tom dijalogu: "Hajde da sednemo da pričamo". Ali napravljena je takva atmosfera da ko god se rukuje sa predsednikom države, ko god dođe na konsultacije, odmah bude označen kao neko ko je kupljen. I onda dođemo u situaciju da ljudi koji žele da učine nešto što je normalno u demokratskom društvu budu izopšteni - rekao je Obrknežev.

Foto: Kurir Televizija

Politička scena Srbije pred izbore

Srđan Barac govorio je o predizbornoj fazi i ocenio da se Srbija trenutno nalazi u periodu velike političke neizvesnosti.

- Ova završna faza pre zvaničnog početka izborne kampanje često je najteža. Kada krene izborna trka, onda već znamo neke obrise. Za sada vidimo jednu poprilično nedefinisanu situaciju u kojoj imamo asimetričnu demokratiju. Asimetrična demokratija znači: ukoliko ja pobedim, izbori su se desili, ukoliko ja ne pobedim, izbori se nisu desili. A ako tako posmatramo stvari, nemoguće je da imamo izborni proces - rekao je Barac.

On je istakao da politički subjekti moraju imati jasnu strukturu, program i odgovornost.

- Politički subjekt znači da imate statut, organe stranke, predsedništvo, odbore, program, ciljeve. Postoji vrlo jasno i utemeljeno šta je vaša politika. A sa druge strane imate situaciju gde imate različite nazive - blokaderi, studenti, zborovi, plenumi - ja ne znam ko su. Ali znam da nisu ni pokret, ni nevladina organizacija, ni stranka. Najbolje bi bilo da budu stranka, da budu registrovani, da ispoštuju sve zakonske propise i norme, da budu pravni subjekt i da koriste sva prava koja imaju, ali i da prihvate sve odgovornosti. Tada imate prijavu skupa, završni račun, pravdanje novca i sve ono što ozbiljna politika podrazumeva - naveo je.

"Ko će preuzeti odgovornost?"

Govoreći o političkim pokretima, Barac je ocenio da je problem upravo u tome što nema jasne organizacije.

- Ako vi niste pravni subjekt, onda je pitanje šta se dešava sa finansiranjem, ko daje račune, ko odgovara. Ako ste pravni subjekt, onda se zna - imate račun u banci, imate odgovornu osobu, imate strukturu. Ovde se često hvata prostor između - rekao je.

On je ocenio da politička scena ne može dugoročno da funkcioniše bez jasnih aktera.

- Ako nemamo političke subjekte, nemamo demokratiju. Zato kažem da je ova asimetrična demokratija opasna. Kada imate političkog protivnika koji ima strukturu, možete da se suočite, možete da razgovarate, možete da vidite program i šta je dobro ili loše. Kada imate nedefinisane mase, vrlo je lako da neko sa strane to iskoristi - rekao je Barac.

Foto: Kurir Televizija

Obrknežev se osvrnuo i na pitanje finansiranja nevladinog sektora i pojedinih organizacija.

- Videli ste juče objavu Narodne banke Srbije, gde se navodi da su od 2021. do 2025. godine strane fondacije dale milijardu i 300 miliona evra. Imate po godinama podatke. Kada je krenula ova kriza, govorimo o stotinama miliona evra - rekao je Obrknežev.

On je naveo da se, kako tvrdi, u javnosti često pojavljuju različite organizacije koje se protive brojnim projektima.

- Imate razne ustanke, protiv mostova, protiv akvarijuma, protiv crkava, protiv Beograda na vodi, protiv Prirodnjačkog muzeja. Čovek se zapita šta bi naši preci rekli kada bi videli da postoje grupe koje su protiv svega. Teoretičari zavere nisu samo ljudi koji iznose neke čudne stavove. Problem je kada pokušavaju da šire paniku, da utiču na javnost i da stvaraju atmosferu straha - rekao je.

"Bez infrastrukture nema ozbiljne politike"

Barac je ocenio da se politika ne može voditi samo putem društvenih mreža.

- Oni su možda mislili da je dovoljno da sede u svom kafiću, nekoliko puta se pojave na televiziji, snime dobar ril za Instagram i da će odjednom postati veliki političari. Ali politika se radi svaki dan. Morate da uđete u svako mesto, u svaki mesni odbor, da razgovarate sa ljudima i imate jasnu ideju. Kada biste se zaista bavili politikom, imali ideju i viziju kako treba da izgleda Srbija, stigli biste i do sela i do biračkog mesta. To je suština politike - rekao je.

Barac je zaključio da će upravo odgovornost političkih aktera biti jedan od ključnih izazova u narednom periodu.

- Državne stvari moraju da se rešavaju. Postoje pitanja koja prevazilaze dnevnu politiku i zato je važno da imamo ozbiljne političke subjekte koji mogu da razgovaraju i preuzmu odgovornost - zaključio je Barac.

03:29 "NE MOŽE SE VODITI DRŽAVA IZ KAFIĆA I SA MREŽA!" Barac i Obrknežević o političkoj sceni, blokaderima i borbi za poverenje građana Izvor: Kurir televizija

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