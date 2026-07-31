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Predsednik Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji i istakao da je uveren da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda.

- Ispratio sam šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, svog velikog prijatelja, velikog prijatelja Srbije i našeg naroda, poželeo mu srećan put i mnogo uspeha, uz iskrenu želju da se uskoro ponovo sretnemo - naveo je Vučić na instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Dodao je da rastanak sa prijateljem uvek nosi posebne emocije.

- Zahvalio sam mu na vremenu koje je proveo u Srbiji, na iskrenim i srdačnim razgovorima koje smo vodili i na prijateljstvu koje godinama gradimo i negujemo. Uveren sam da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata i dodatni podsticaj da nastavimo da učvršćujemo veze između naših naroda. Srećan put, prijatelju, i do skorog viđenja - istakao je Vučić.

Vučić je naveo da je pre odlaska na aerodrom u hotelu St. Regis razgovaram sa predsednikom UFC (Ultimate Fighting Championship) Dejna Vajtom.

- Uz čaj smo razmeničli utiske o UFC događaju kojem će Beograd biti domaćin. Drago mi je što ljudi poput njega prepoznaju potencijal Srbije i ukazuju nam poverenje da organizujemo ovako značajnu međunarodnu sportsku manifestaciju - rekao je Vučić.