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Američka ambasada u Beogradu oglasila se povodom prvog Strateškog dijaloga SAD–Srbija, koji je održan 17. jula u Vašingtonu, ističući da je taj sastanak otvorio novi put saradnje dve zemlje u cilju jačanja bezbednosti i zajedničkog prosperiteta.

- 17. jula, državni sekretar Marko Rubio lično je predvodio delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na prvom Strateškom dijalogu SAD–Srbija u Vašingtonu. Zajedno sa ministrom spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, Sjedinjene Američke Države i Srbija utiru novi put saradnje u cilju jačanja bezbednosti i zajedničkog prosperiteta - navela je Ambasada SAD u Beogradu.

- Zamenik državnog sekretara Landau i ministar spoljnih poslova Đurić potpisali su memorandume o razumevanju kojima se unapređuje energetska saradnja i dodatno osnažuje Fulbrajtov program. Sjedinjene Američke Države takođe su pozdravile pristupanje Srbije Sporazumu Artemis - dodaje se u objavi.

Kurir.rs

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