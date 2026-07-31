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Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut poručio je danas građanima Srbije da je situacija u našem energetskom sistemu pod kontrolom, ali je naglasio da moramo biti odgovorni i realni s obzirom na dugotrajan toplotni talas, i uputio je apel građanima da električnu energiju koriste racionalno.

Naša zemlja, kako je naveo, u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a nadležne institucije, Elektroprivreda Srbije, Elektromreža Srbije i resorno ministarstvo, svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve neophodne mere kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije.

Istovremeno, premijer je naglasio da moramo biti odgovorni i realni jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaji i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region.

Zbog smanjenih dotoka hidroelektrane rade u otežanim uslovima, a proizvodnja električne energije je pod dodatnim pritiskom, naveo je Macut.

On je istakao da će narednih dvadesetak dana biti posebno važni i uputio apel građanima da električnu energiju koriste racionalno.

To, kako je naveo, ne znači da neko treba da se odrekne osnovnih potreba ili komfora, već da svi zajedno izbegnemo nepotrebnu potrošnju – da gasimo uređaje koje ne koristimo, da klima-uređaje koristimo odgovorno i budemo svesni da svaki ušteđeni kilovat znači veću sigurnost za ceo sistem.

Prema njegovim rečima, država će učiniti sve da građani ne osete posledice ovih nepovoljnih vremenskih uslova.

Naš energetski sistem je stabilan, pratimo situaciju iz dana u dan i reagovaćemo na svaki izazov, rekao je premijer, dodajući da se upravo u ovakvim okolnostima pokazuje koliko je važno da država i građani budu partneri.