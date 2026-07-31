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Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je danas da će na predstojećim parlamentarnim izborima podržati listu koju bude kandidovao studentski pokret.

"Podrška dolazi u uverenju i sa očekivanjem da će studentski pokret ostati dosledan vrednostima na temelju kojih je stekao poverenje građana: slobodi, vladavini prava, ravnopravnosti i zaštiti ljudskog dostojanstva, slobodi medija i slobodnom izražavanju stavova i mišljenja, akademskom integritetu, vrednovanju znanja i stručnosti, solidarnosti, odgovornosti vlasti prema građanima, kao i suprotstavljanju političkim privilegijama i zloupotrebi institucija“, saopšteno je.

"Od liste studentskog pokreta očekujemo odnos zasnovan na međusobnom poštovanju, nenapadanju i koordinaciji sa drugim akterima koji dele cilj smene naprednjačkog režima“, saopštio je Zeleno-levi front.

Naveli su i da će o drugim nivoima izbora odlučivati "blagovremeno“.

Kurir Politika

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