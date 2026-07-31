Slušaj vest

Predsednik Vučić je tokom obilaska vidikovca na Kablaru poručio i da prema najnovijim istraživanjima rejting opoziciji i blokaderima opada, dok rejting SNS-a raste. Dodaje da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči, na osnovu Ustava, zakona i potreba građana.

Predsednik Aleksandar Vučić, boraviće naredna dva dana na jugoistoku zemlje. U popodnevnim časovima, posetiće mobilnu ambulantu u Selu Vasilj u opštini Knjaževac i manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu. Sutra je planiran obilazak poljoprivrednog i seosko-turističkog gazdinstva Babušnica.

Da li će opozicija priznati rezultate izbora, s obzirom na to da već sada unapred govore kako će izbori biti pokradeni, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT" i Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost.

- Što se tiče ove izjave predsednika Vučića da prema najnovijim istraživanjima rejting opoziciji i blokaderima opada, dok rejting SNS-a raste, meni je mnogo važnija poruka predsednika da je pružena ruka za dijalog - da se razgovara i pokuša doći do zajedničkih rešenja. Žao mi je što sa druge strane ne vidimo sagovornike koji su spremni da uđu u takav dijalog, jer bez razgovora ne možemo da krenemo napred, niti da rešimo pitanja sa kojima se trenutno suočavamo - rekao je Borovčanin.

Bojan Borovčanin, predsednik organizacije NIT Foto: Kurir Televizija

Dijalog kao ključ za period posle izbora

Ocenio je da će, nakon izbornog procesa, biti neophodno prihvatiti izbornu volju građana i otvoriti prostor za dijalog i smirivanje društvenih tenzija, posebno u svetlu aktuelnih ekonomskih izazova.

- Zaključak je da, ukoliko do izbora dođe, njihovi rezultati moraju biti prihvaćeni i svi treba da stanu iza izborne volje građana. Funkcije koje budu raspodeljene nakon izbora moraju da budu uvažavane, kako bi se otvorio prostor za novi pravac - pravac pomirenja. Nalazimo se u veoma složenom periodu, pre svega kada je reč o ekonomskim izazovima, ne samo u Srbiji već i u svetu. Zato je važno da, nakon završetka izbora, kroz dijalog i prihvatanje pružene ruke krenemo napred - izjavio je za Kurir televiziju.

Na pitanje voditeljke da li će opozicija priznati izborne rezultate, s obzirom na to da već sada unapred govori da će izbori biti pokradeni, Miškeljin je za "Puls Srbije" odgovorio:

- To je nešto što gledamo već duži vremenski period. Drago mi je što je predsednik sada otvorio tu temu i što je javnost konačno počela više da govori o tome. Na tome sam insistirao i kroz svoje analize prethodnih meseci - da zaista postoji deo političkih aktera koji planira da učestvuje u izbornoj trci, ali istovremeno ne planira da prizna rezultate ukoliko oni ne budu u skladu sa njihovim očekivanjima. To je veoma problematično i mnogo govori, ne samo o karakteru i političkim ambicijama takvih aktera, već predstavlja i potvrdu da su zahtevi za raspisivanje izbora i sami izbori za njih, pre svega, sredstvo za dalje podizanje tenzija i pokušaj dolaska na vlast bez jedinog legitimnog osnova, a to je poverenje građana iskazano na izborima.

Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Primer za to već smo imali na izborima u pojedinim lokalnim samoupravama. Konkretno, u Kosjeriću smo videli da je neko svega nekoliko minuta nakon zatvaranja biračkih mesta izašao i rekao: "Mi smo pobedili. Nećemo da vam kažemo kojim rezultatom, ali ako neko tvrdi drugačije, znači da smo pokradeni. Hajde onda na ulice." Čini mi se da makar deo onih koji planiraju da izađu na izbore upravo ima takav cilj. Plašim se da bi upravo izborna noć mogla da predstavlja najveći izazov i najveću opasnost za čitavo društvo ukoliko se unapred osporava izborna volja građana - za Kurir televiziju, zaključio je Miškeljin.

01:45 NE MOŽETE TRAŽITI IZBORE, A ONDA NE PRIZNATI REZULTATE! Miškeljin i Borovčanin o opasnosti osporavanja rezultata izbora: "Ruka je pružena, ali sagovornika nema" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.r