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Na platformi X šire se fotke i objave o tome kako je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić vreli beogradski alfalt zamenio prijatnim hladom pod palmama.

Dok akademska zajednica vri zbog najnovijih vesti sa Krita - gde je u velikoj policijskoj akciji uhapšen novi počasni doktor Univerziteta u Beogradu (a počasno zvanje dato mu je na sednici Senata BG Univerziteta kojom je predsedavao rektor) - Vladan Đokić uživa u srcu Boke kotorske, u Perastu!

Političar poznat i kao rektor - koji je onomad krenuo u neku vrstu kampanje za izbore, a već je otišao na odmor - uhvaćen je malo podalje od morskog plavog žala, ali uz vetrić mio, dok čekira nove vesti na svom mobilnom.

Morsku idilu i šum talasa u Perastu ubrzo će morati da zamene neprijatna pitanja o novom skandalu iza kojeg stoji Đokićeva odluka da počasnu titulu da grčkom kolegi koji je na Kritu uhapšen pod optužbama za učešće u organizovanom kriminalu i korupciji!

Više o hapšenju i počasnom doktoru pročitajte OVDE

A na sledećem tvitu su rektorove fotografije iz Perasta: