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Analitičar Marko Matić govori za Kurir da su u izveštaju ODIHR-a jasno prepoznati napori Srbije na sistematskom poboljšanju izbornih uslova i usvajaju ranijih preporuka.

- Srbija je dobila pohvalu za napredak u procesu formiranja REM-a, reviziju biračkog spiska, regulisanje finansiranja političkih aktivnosti, podsticanje učešća žena u politici i još mnogo toga. S druge strane, u izveštaju se naglašava potreba daljeg nastavka unapređenja izbornih uslova, postoji još mnogo stvari koje treba uraditi, ali dosadašnji napredak je prepoznat i naša zemlja je za njega dobila više nego opravdanu pohvalu. To pokazuje da se u našoj zemlji stiču uslovi za fer i poštene izbore, nakon kojih bi svi učesnici trebalo da prihvate njihove rezultate i čestitaju izbornom pobedniku na poverenju koje je dobio od građana - govori Matić.

Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pozitivno je ocenila korake koje je Srbija preduzela u sprovođenju preporuka za unapređenje izbornog procesa, ističući da su pojedina zakonska rešenja i saradnja sa međunarodnim stručnjacima važan pomak ka usklađivanju sa demokratskim standardima.

Pozitivne ocene usledile su nakon što su vlasti u Srbiji, u saradnji sa stručnjacima ODIHR-a koji su boravili u zemlji od 6. do 10. jula, pripremile izmene više izbornih zakona sa ciljem unapređenja izbornog sistema. U svojim pravnim mišljenjima ODIHR je posebno ukazao da je značajan napredak ostvaren kroz preciznije definisanje pojedinih izbornih procedura, unapređenje rada izbornih komisija, uvođenje obaveznih obuka za članove biračkih odbora i spremnost institucija da zakonska rešenja pripremaju u konsultaciji sa međunarodnim ekspertima.