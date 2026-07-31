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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas na jugoistoku Srbije gde obilazi mobilne ambulante u selu Vasilj, u opštini Knjaževac. Nakon toga predsednik će obići i manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.

1/20 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Knjaževcu Foto: Ilija Ilić

Vučića je dočekala masa ljudi u selu Vasilj, nakon čega im se predsednik i obratio.

- Da vam se zahvalim na gostoprimstvu, lepo je selo ali sam video šta moramo da uradimo. Lokalne ulice i to ćemo u naredna 3 dana već da izađemo sa mašinama i počnemo da radimo. Sagledao sam sve druge stvari, ima delovi puteva koji su dobri i koji su loši, naročito kod Čitluka. Da proširimo bankine tamo gde se ne vide ili gotovo da ne postoje. Možda za 3, 4 godine ćemo da uradimo brzu saobraćajnicu, Zaječar, Knjaževac, Svrljig, petlja Malča. Time ćemo mnogo stvari da rešimo. Daću sve od sebe da to krenemo da radimo 2028. godine.

- U 6 sela u koja smo išli uspeli smo da pronađemo neke od teških bolesti ljudi. Osam njih će biti spaseni. Bitno je da stariji muškarci i žene, pa i mlađi dođu na pregled. Ne plašite se, time spašavate sebe. Tako je najsigurnije za vas. Naš je posao da makar jednom u dva meseca dođe mobilna ambulanta i da vam ne bude teško da dođete na pregled.

- Došao sam u ovo selo za koje ne verujem da je iko čuo, jer baš ovde hoću da saopštim, Srbija je u drugom kvartalu najbrže rasla u Evropi, ali u prvom polugodištu je prva u Evropi sa najvišom stopom rasta. 3,6 odsto smo rasli u drugom kvartalu. Ukupno 3,4 u prvom polugodištu. Jedino može da nas pretekne Irska.

- Nismo to očekivali, ali kada imate najvišu nominalnu stopu rasta snažnije povećavate penzije i plate. I oni koji rade u javnom sektoru imaće značajno povećanje plata. Pomoći ćemo i poslodavcima. Od sutra ćete videti pojeftinjenje lekova, ona druga grupa lekova od 15. avgusta, a od 1. septembra do 15. septembra isplaćivaćemo podršku za penzionere, borce....

Vučić je izjavio da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, kao i da će verovatno o tome razgovarati i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

- Narednih dana očekujemo finalizaciju dogovora. Verovatno ću razgovarati i sa ruskim predsednikom i mađarskim premijerom, Putinom i Petarom Mađarom. Nadam se da to završimo.

Vučić razgovara sa građanima

Vučić je potom upitao okupljene građane šta je potrebno da se uradi i pomogne.

Naveo je da je do sada na portal "Ko si, bre, ti" stiglo više od 12.000 prijava, a da je odgovoreno na oko 4.300.

- Ovoga puta ćete sigurno dobiti odgovor. To je moja dužnost.

- Hoću da uzmem iz Beograda i Novog Sada koje beskrajno volim i da damo drugim delovima Srbije.Jer se neverovatno brzo razvijaju. Videćete kada napravimo centralne ulice, za 3 do 5 dana su vam mašine ovde.

- Ne može država sve da subvencioniše, ovde mora jer je ovde siromašan narod. Ko će da plati trošak mobilne apoteke, da li će to da se izrazi kroz cenu leka ili mora država? I dođemo do zaključka - država. Ne može- Ne može država sve. Nama sada ide odlično. Čekam da vidim koliki su nam prihodi. I to svaki put čekam 15. i poslednjeg dana u mesecu. I kako da se radujem kad nam ode 20% akcize na naftu? Nestadoše pare. Zato što svi samo "daj država, daj država".

- Nadam se da će ovo primirje u svetu da se produži. Ubi nas bukvalno. Dizel ne možete da kupite na tržištu. Nema dizela nigde.